Общество

Свыше 2 тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

С 6 по 12 января 2025 года в Псковской области выявлено 2 129 случаев ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,4%. В городе Пскове зарегистрировано 937 случаев ОРВИ, или 44% от общего количества по Псковской области.

Заболеваемость ОРВИ пока обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов.

Ранее сообщалось, что первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области.