Общество

Свиной грипп выявили в Псковской области

Первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Данный серотип вируса гриппа А (наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных.

Он был причиной пандемий 1918 («испанский грипп»), 1977 («русский грипп») и 2009 («свиной грипп») годов.