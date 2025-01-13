Общество

Возможные причины масштабного сбоя рунета 14 января назвал эксперт

В России 14 января произошёл массовый сбой в работе интернета. В период с 17:10 до 17:30 у абонентов компаний «Билайн», «МегаФон» и «Теле2» наблюдались проблемы с доступом в интернет. Специалист в области информационной безопасности Георгий Климов поспешил заверить граждан, что он готов объяснить возможные причины возникновения данной ситуации.

Одной из причин сбоя стали проблемы в работе технических средств, обеспечивающих защиту Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. Эти технические средства установлены на всех сетях глобальных операторов и провайдеров для фильтрации трафика и блокировки запрещённого контента в нужный момент.

«Аналогичный сбой происходил около года назад. Тогда не работали многие крупные сервисы телефонной связи, банков и прочих крупных компаний по причине проблем с DNSSEC. Это такой набор расширений протокола DNS, он гарантирует верификацию сведений при запросах к ресурсам», — объясняет Георгий Климов.

Однако сбой, произошедший 14 января 2025 года, затронул всех пользователей, подключённых к рунету через операторов связи с ТСПУ. Примечательно, что мессенджеры остались доступными, поскольку сбой в работе ТСПУ не повлиял на их протоколы, пишет RuNews24.ru.

«Могло сбоить и по причине проблем у больших российских дата-центров. Не исключается, что эпицентром сбоя могло стать место локации серверов востребованных в стране компаний, сайтов и сервисов, что и привело к сбою в работе иных систем. Во время сбоя юзеры отметили такой факт: как только все проблемы были устранены, на некоторое время россияне получили доступ к заблокированным в стране сервисам. И даже YouTube начал работать намного шустрее», — отметил Георгий Климов.