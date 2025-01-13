Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Завтраки в «Гельдте»
Платное лечение
Рейтингомер По учебнику истории
100 самых Влиятельных псковичей
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 13.01.2025 15:310 Псковские медиа-2024: жизнь миром и войной 15.01.2025 17:360 Следственное управление по области пользуется заслуженным авторитетом — Михаил Ведерников 15.01.2025 17:130 «Беседка»: Безопасная зима. ВИДЕО 15.01.2025 17:040 Эксперимент для самозанятых 15.01.2025 16:590 Тала Нещадимова: Север области больше всего пострадал из-за циклона «Чарли» 15.01.2025 16:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от действий мошенников
 
 
 
Самое популярное 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 09.01.2025 09:560 В Пскове сбит пешеход на Рижском проспекте. ВИДЕО 10.01.2025 22:040 Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове 08.01.2025 11:020 Псковские спасатели открестились от вызволения коровы из ледяной реки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ГД вводит штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора

15.01.2025 16:14|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить действующие штрафы за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах на случаи перехода путей на запрещающий сигнал светофора.

Документ внесла в октябре в Госдуму Московская городская дума. Изменения предусмотрены в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Так, ч. 5 этой статьи предлагается дополнить нормой об ответственности за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора. Предполагается, что за такое нарушение граждан будут штрафовать на 500 рублей, как и за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. За аналогичное нарушение в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Также изменения вносятся в ч. 3 указанной статьи. Сейчас в ней предусмотрены санкции за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов. Для граждан штраф составляет до 500 рублей, а для должностных лиц - до 1 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уточнить формулировку этой части, добавив в нее упоминание ограждений вдоль железнодорожных путей. При этом предлагается изменить и размеры штрафов. Так, штраф для граждан может составить до 3 тыс. рублей, а для должностных лиц - до 5 тыс. рублей.

Также предлагается дополнить статью новой частью 3.1, в которой говорится об ответственности за аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В этом случае для граждан может быть введен штраф до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - до 7 тыс. рублей, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?
В опросе приняло участие 138 человек
15.01.2025, 17:460 Крещенскую купель оборудуют в Великих Луках. ФОТО 15.01.2025, 17:440 Около миллиона рублей лишились двое псковичей после общения с мошенниками 15.01.2025, 17:360 Следственное управление по области пользуется заслуженным авторитетом — Михаил Ведерников 15.01.2025, 17:310 Водоснабжение временно отключат на улице Береговой в Великих Луках
15.01.2025, 17:220 Пешеходному светофору на проспекте Энтузиастов в Пскове требуется замена кабеля 15.01.2025, 17:140 Аркадий Мурылев: Институт бизнес-омбудсмена необходим и должен развиваться 15.01.2025, 17:130 «Беседка»: Безопасная зима. ВИДЕО 15.01.2025, 17:040 Эксперимент для самозанятых
15.01.2025, 16:590 Тала Нещадимова: Север области больше всего пострадал из-за циклона «Чарли» 15.01.2025, 16:450 Грабитель похитил смартфоны более чем на миллион рублей в Рождество и был пойман 15.01.2025, 16:430 Суд присяжных над жителем Вологды начался в Дедовичах по делу о перевозке наркотиков 15.01.2025, 16:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от действий мошенников
15.01.2025, 16:280 Фотофакт: Зимняя радуга замечена в Усвятах 15.01.2025, 16:170 Аркадий Мурылев: Псковская федерация ММА входит в число лучших в СЗФО 15.01.2025, 16:140 ГД вводит штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора 15.01.2025, 16:110 Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского»
15.01.2025, 15:570 Пристава из Псковской области приговорили к сроку за присвоение крупной суммы 15.01.2025, 15:520 Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров 15.01.2025, 15:480 Крещенских морозов в Псковской области не предвидится 15.01.2025, 15:450 Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино
15.01.2025, 15:340 Число пожаров от печного отопления остается на высоком уровне — псковское МЧС 15.01.2025, 15:230 Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей 15.01.2025, 15:090 Псковская «Ласточка» перевезла более 30 тысяч пассажиров в новогодние праздники 15.01.2025, 15:080 Аркадий Мурылев: У меня нет амбиций возглавить псковское отделение КПРФ, но я готов сделать это по поручению партии
15.01.2025, 14:490 Возможные причины масштабного сбоя рунета 14 января назвал эксперт 15.01.2025, 14:450 Почему в Псковской области снизилось количество пожаров, ответили в МЧС 15.01.2025, 14:390 Суд отказался признавать конструкцию ГК «Кабош» в Великих Луках рекламной 15.01.2025, 14:280 Около ста мероприятий пройдет в Псковской области в память о жертвах Холокоста
15.01.2025, 14:190 Каждый пятый пскович не проходит инструктаж по информационной безопасности на работе — исследование 15.01.2025, 14:150 МЧС: Небольшое похолодание ожидается в Псковской области после 21 января 15.01.2025, 14:040 Врач рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям 15.01.2025, 14:030 Почти полмиллиона избирателей зарегистрировали в Псковской области
15.01.2025, 13:580 До +5 градусов ожидается в Псковской области днем 16 января 15.01.2025, 13:460 Восемь населенных пунктов в Псковском районе остаются без электричества 15.01.2025, 13:430 Технику МЧС привлекли для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковской области 15.01.2025, 13:300 Требующие ремонта вагоны эксплуатировали из-за коррупции в Псковской области
15.01.2025, 13:260 Выход на лед в Псковской области опасен — МЧС 15.01.2025, 13:230 Аркадий Мурылев: За десять лет проблемы бизнеса не изменились 15.01.2025, 13:170 Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия с её рождения 15.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Аркадием Мурылевым
15.01.2025, 13:000 Светлана Мельникова: 10 лет в Полибино сыграли огромную роль в жизни Софьи Ковалевской 15.01.2025, 12:550 На 41% уменьшилось число пожаров в Псковской области на новогодних праздниках 15.01.2025, 12:510 Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове 15.01.2025, 12:340 Ожидавшего школьный автобус подростка сбили в псковской деревне Моглино
15.01.2025, 12:270 Музыкальную сказку «Заколдованный мальчик» покажут в Пскове 15.01.2025, 12:120 Более 3 тысяч человек посетили мероприятия Псковского молодежного кадрового центра за год 15.01.2025, 12:060 Псковские легкоатлеты завоевали 17 медалей на первенстве СЗФО 15.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 января
15.01.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Безопасная зима 15.01.2025, 11:500 Глава псковского кадрового центра: Ярмарки вакансий показали себя эффектно 15.01.2025, 11:391 В псковском ресторане «Гельдт» появились вкусные завтраки 15.01.2025, 11:351 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост
15.01.2025, 11:330 К реализации нацпроекта «Кадры» готовятся в Псковской области 15.01.2025, 11:230 В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения 15.01.2025, 11:210 «Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику 15.01.2025, 11:160 Убийство помощника машиниста расследуют псковские следователи
15.01.2025, 11:140 Более 600 человек в Псковской области трудоустроили благодаря центру занятости 15.01.2025, 11:070 Молодой человек на такси травмировал двух женщин-водителей на Рижском проспекте Пскова 15.01.2025, 11:050 Фильмом о Софье Ковалевской «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных» 15.01.2025, 11:000 Софья Ковалевская. Предопределение быть великой
15.01.2025, 10:450 Президент Южной Кореи арестован за мятеж 15.01.2025, 10:420 Компания Nokia официально прекращает выпуск смартфонов 15.01.2025, 10:410 «Беседка»: Безопасная зима 15.01.2025, 10:290 Росгвардия приглашает псковских юношей поступать в Пермский военный институт
15.01.2025, 10:200 Депутат Госдумы предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх 15.01.2025, 10:030 Автомобиль Mitsubishi горел в Пскове  15.01.2025, 09:540 Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников 15.01.2025, 09:420 Сажа горела в дымоходе в двухэтажном здании в Острове
15.01.2025, 09:310 Сенатор Наталья Мельникова провела личный прием граждан 15.01.2025, 09:190 СОЦПРОФ поддерживает эксперимент по пособиям для самозанятых 15.01.2025, 09:150 Фотовыставка «Таинство Крещения в реке» откроется в псковском Кремле 15.01.2025, 09:000 «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой
15.01.2025, 08:541 Утренние авиарейсы Москва - Псков отменены до 28 февраля 15.01.2025, 08:400 Воинское захоронение отремонтируют в деревне Жижица Куньинского округа 15.01.2025, 08:200 Композитору Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет 15.01.2025, 08:070 Сирены звучат в Пскове 15 января. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru