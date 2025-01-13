Общество

ГД вводит штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить действующие штрафы за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах на случаи перехода путей на запрещающий сигнал светофора.

Документ внесла в октябре в Госдуму Московская городская дума. Изменения предусмотрены в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Так, ч. 5 этой статьи предлагается дополнить нормой об ответственности за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора. Предполагается, что за такое нарушение граждан будут штрафовать на 500 рублей, как и за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. За аналогичное нарушение в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Также изменения вносятся в ч. 3 указанной статьи. Сейчас в ней предусмотрены санкции за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов. Для граждан штраф составляет до 500 рублей, а для должностных лиц - до 1 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уточнить формулировку этой части, добавив в нее упоминание ограждений вдоль железнодорожных путей. При этом предлагается изменить и размеры штрафов. Так, штраф для граждан может составить до 3 тыс. рублей, а для должностных лиц - до 5 тыс. рублей.

Также предлагается дополнить статью новой частью 3.1, в которой говорится об ответственности за аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В этом случае для граждан может быть введен штраф до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - до 7 тыс. рублей, пишет ТАСС.