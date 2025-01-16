Общество

Россиянам рассказали, когда и где смотреть парад планет 21 января

Первый месяц 2025 года порадует любителей наблюдать за звездами редким событием — большим парадом планет. Во вторник, 21 января, шесть «соседей» Земли по Солнечной системе выстроятся в линию на ночном небе.

Парад планет — это неофициальное название астрономического явления, во время которого три и более объектов звездной системы выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца. Как правило, оно встречается в публикациях СМИ, социальных сетях и художественных произведениях. В научном сообществе для обозначения этого события используется термин «выравнивание планет».

В электронных и печатных источниках можно найти немало иллюстраций парада планет, участники которого располагаются на идеально прямой линии. Однако в реальности всё несколько иначе. При наблюдении с Земли космические объекты будут разбросаны вдоль эклиптики — части небесной сферы, по которой проходит видимый годовой путь Солнца. Чем ближе планеты друг к другу, тем четче линия выравнивания.

Астрономы также выделяют видимые и невидимые парады планет. В первом случае цепочку из небесных тел можно рассмотреть даже невооруженным глазом, а во втором — она оказывается не видна с Земли из-за близости объектов к Солнцу.

Выравнивания условно делятся на несколько категорий в зависимости от количества планет-участников. Сближение трех небесных тел называют мини-выравниванием, четырех — малым выравниванием, пяти или шести — большим выравниванием. Если в ряд выстраиваются семь планет, есть повод говорить о великом (или полном) выравнивании, пишут «Известия».

21 января жители земли смогут наблюдать большое выравнивание. Над горизонтом одновременно поднимутся шесть планет: Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Для наблюдения за первыми четырьмя объектами будет достаточно ясного неба и отсутствия городской засветки. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется «вооружить» глаза мощным биноклем или любительским телескопом.

Парад планет — довольно протяженное по времени событие. Небесные тела сближаются в течение нескольких дней и так же постепенно расходятся. Поэтому 21 января — это условная дата, после которой явление можно будет наблюдать из большинства точек мира. Так, в Москве выравнивание видно уже с 19 января, а вот для жителей Нью-Йорка оптимальный момент для любования большим парадом наступит только 22 января.

Астрономы отмечают, что искать планеты на звездном небе можно уже через час после захода Солнца. Оптимальным для большинства регионов России временем наблюдения станет 19:00 — к этому моменту светило уже скроется за горизонтом, а ночные небесные объекты успеют подняться в небо. В ясную погоду планеты будут хорошо видны до самого утра. Для наблюдений эксперты советуют выбирать места вдали от ярких источников света и на открытом пространстве.

Январский парад планет будет хорошо виден во всем Северном полушарии, поэтому насладиться уникальным зрелищем смогут жители всех регионов России. При благоприятных погодных условиях выравнивание можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Якутске, Владивостоке и других городах.