Общество

Будущим студентам рассказали, как поступить в Псковский филиал Университета ФСИН

Старшеклассники средних общеобразовательных организаций не только из Псковской области, но и других регионов России, в офлайн и онлайн форматах стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Учащихся средних общеобразовательных организаций и их родителей приветствовали руководство образовательной организации, представители УФСИН России по Псковской области и ВВК-2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, которые подробно рассказали об особенностях приемной кампании 2025 года, порядке зачисления абитуриентов в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой образовательной организации, увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию и увидев видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.