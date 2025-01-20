Общество

Требование демонтировать рекламный экран на площади Ленина в Пскове признали законным

Суд признал требование демонтировать рекламный экран на площади Ленина в Пскове законным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс Карты

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области о признании одностороннего отказа администрации города Пскова от договора, заключенного с ООО «Городской формат», законным.

Конструкция находится в сквере по адресу: город Псков, площадь Ленина.

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Напомним, между ООО «Городской формат» и КУМИ города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (светодиодный экран на отдельно стоящей опоре) в сквере на площади Ленина у здания ПсковГУ. В связи с наличием задолженности по внесению оплаты администрация города Пскова в апреле 2024 года уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора.

В июне администрация города Пскова вынесла постановление «О демонтаже рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой ООО "Городской формат"».

Общество, не согласившись с односторонним отказом от договора, обратилось в арбитражный суд с иском о признании его недействительным .Однако суд встал на сторону ответчика.