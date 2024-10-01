Общество

Суд признал законным требование демонтировать рекламный экран на площади Ленина в Пскове

Арбитражный суд отказал ООО «Городской формат» в признании недействительным одностороннего отказа администрации города Пскова от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на площади Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: Яндекс Карты

Между ООО «Городской формат» и КУМИ города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (светодиодный экран на отдельно стоящей опоре) в сквере на площади Ленина у здания ПсковГУ. В связи с наличием задолженности по внесению оплаты, администрация города Пскова в апреле 2024 года уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора.

В июне администрация города Пскова вынесла постановление «О демонтаже рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой ООО "Городской формат"».

Общество, не согласившись с односторонним отказом от договора, обратилось в арбитражный суд с иском о признании его недействительным .

Однако суд встал на сторону ответчика. Резолютивная часть решения была оглашена 30 сентября 2024 года.