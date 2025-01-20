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Инаугурация президента США Дональда Трампа началась в вашингтонском Капитолии

Церемония инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа началась в ротонде Капитолия в Вашингтоне, следует из прямой трансляции церемонии.

Источник: US President Donald Trump, Еpa-Efe/Michael Reynolds, Pool

Он станет 47-м главой Соединенных Штатов. Трамп стал вторым человеком в истории США, который отработает два президентских срока с четырехлетним перерывом. В последний раз такое происходило с 22-м и 24-м президентом Гровером Кливлендом, который возглавлял США с 1885 по 1889 и с 1893 по 1897 год.

Известно, что торжественная церемония выпадает на период национального траура из-за смерти экс-президента Джимми Картера, который скончался 30 декабря. Мероприятие пройдет при приспущенных флагах.