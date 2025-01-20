Общество

Мошенники используют новые схемы для кражи личных данных через «Госуслуги»

Мошенники придумывают все более изощренные способы для получения доступа к персональной информации граждан. Один из новых методов обмана заключается в том, что злоумышленники пытаются убедить пользователей предоставить им удаленный доступ к своим устройствам под предлогом обновления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Как сообщила куратор платформы «Мошеловка» Народного фронта Алла Храпунова, мошенники могут присылать сообщения вроде: «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!». Однако стоит помнить, что ни одна официальная организация никогда не будет просить включить демонстрацию экрана или предоставить удалённый доступ к устройству.

Алла Храпунова подчеркнула важность осторожного обращения с личными данными.

«Никогда не предоставляйте незнакомцам доступ к экрану вашего телефона. С такой просьбой обращаются только мошенники», - подчеркнули эксперты.