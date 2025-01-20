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Общество

В 22% компаний Пскова есть правила для курящих сотрудников – опрос

21.01.2025 13:41|ПсковКомментариев: 0

В 22% компаний Пскова есть правила для курящих сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогам опроса псковских работодателей. 

Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводят регламенты для никотинозависимых: в 22% компаний для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. В большинстве предприятий и организаций для курения отведены специальные места.

В целом 20% никотинозависимых не позволяют себе курить на работе. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака, в связи с чем наблюдается увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день. 3—4 раза за рабочий день или смену курят 28% псковичей.

У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.

Источник: Псковская Лента Новостей
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