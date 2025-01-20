Общество

Старшеклассникам из Великих Лук организовали экскурсию в Госдуму

На экскурсию в Государственную Думу со своими наставниками приехали ученики 9-11 классов великолукской школы №1, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Они побывали в зале заседаний, познакомились с историей создания Госдумы и её ролью в жизни государства. Великолучане увидели, как принимаются важные решения, влияющие на жизнь всей страны, а также больше узнали о работе депутатов. После экскурсии за круглым столом мы обсудили темы, которые волнуют ребят. Много внимания уделили выбору будущей профессии и тому, что ребятам после получения образования нужно вернуться в родной город и помогать его развивать», - отметил Александр Козловский.

В числе прочего он предложил организовать для молодежи экскурсии на городские предприятия, чтобы они поближе познакомились с востребованными профессиями.

«Такую профориентационную работу уже много лет мы практикуем по линии регионального отделения Союза машиностроителей России: ежегодно тысячи школьников и студентов посещают заводы Пскова и Великих Лук. Для них это уникальная возможность увидеть на практике, как работают разные специалисты и сделать выбор профессии», - добавил депутат.