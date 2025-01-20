Старшеклассникам из Великих Лук организовали экскурсию в Госдуму

На экскурсию в Государственную Думу со своими наставниками приехали ученики 9-11 классов великолукской школы №1, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram
В числе прочего он предложил организовать для молодежи экскурсии на городские предприятия, чтобы они поближе познакомились с востребованными профессиями.
«Такую профориентационную работу уже много лет мы практикуем по линии регионального отделения Союза машиностроителей России: ежегодно тысячи школьников и студентов посещают заводы Пскова и Великих Лук. Для них это уникальная возможность увидеть на практике, как работают разные специалисты и сделать выбор профессии», - добавил депутат.