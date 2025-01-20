Общество

За неделю в России число госпитализаций с ОРВИ выросло более чем на 30%

Согласно данным, предоставленным НИИ гриппа имени Анатолия Смородинцева, уровень заболеваемости населения гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) возрос.Кроме того, согласно отчёту Роспотребнадзора, в 27 регионах России за неделю количество госпитализаций с ОРВИ увеличилось на 30% и более.

Одной из возможных причин увеличения числа госпитализаций может быть мутация вируса свиного гриппа, как считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус.

В начале 2025 года в двух регионах были зарегистрированы случаи смерти от свиного гриппа. Летальные исходы были зафиксированы в Забайкальском крае и Воронежской области.

По словам терапевта «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Валентины Байдиной, к ослаблению иммунитета могут привести злоупотребление алкоголем, переедание, недостаток физической активности во время новогодних каникул, переменчивая погода, а также нехватка витаминов и солнечного света, пишут «Известия».

Особенно высок риск госпитализации с ОРВИ и летального исхода у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, особенно если они не прошли вакцинацию.

Валентина Байдина подчеркнула, что своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить тяжёлое течение и летальный исход при гриппе.