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В Пскове состоялось заседание Совета облсовпрофа с участием секретаря ФНПР

В Пскове 24 января прошло заседание Совета Псковского областного совета профессиональных союзов. В мероприятии приняла участие секретарь Федерации независимых профсоюзов России и представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

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Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов выступил с докладом о деятельности организации. Члены Совета признали работу удовлетворительной.

Также на заседании утвердили основные показатели сметы доходов и расходов на 2025 год. Решили созвать XXVIII отчётно-выборную конференцию Псковского облсовпрофа. Все вопросы приняли единогласно.

Совет профессиональных союзов является выборным коллегиальным органом, который представляет интересы членов профсоюзов в период между конференциями, напомнили в облсовпрофе. Решения Совета обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками аппарата Псковского облсовпрофа.

«Традиционно на заседании Совета мы стараемся внести изменения в действующее положение о стимулировании профсоюзных активистов Псковской области, и сегодня это не исключение. Мы отменяем гарантированное бронирование профсоюзных путевок в 2025 году с оплатой аванса 3000 рублей. Полная оплата путевок производится не позднее 14 дней до заезда. В том числе мы утвердили квоту на выдачу сертификатов, льготных путевок с оплатой 50% Псковским облсовпрофом, путевок по программе «Проф-релакс» на 2025 год. Неизрасходованная областными организациями отраслевых профсоюзов квота в 2024 году переносится на 2025 год», — рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

После заседания прошла церемония награждения. Игорь Иванов наградил активистку Анастасию Дворниченко за вклад и оказание методической помощи в рамках работы третьего Регионального форума работающей молодежи 2024 года.

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Председатель совета ВПК «Русский Десант» Олег Бирюков по поручению руководства 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вручил медали «За вклад в борьбу с украинским нацизмом» от АНО «Великоросс» и книгу «Чтобы знали» — «Посвящается Воинам СВО»: председателю СОП Псковский облсовпроф – Игорю Иванову; заместителю председателя СОП Псковский облсовпроф Андрею Стегнию, директору ЛПУ «Санаторий «Хилово» Татьяне Бергер и председателю областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорю Иванову.