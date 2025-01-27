Общество

Акушер назвала идеальный возраст для зачатия и родов

Вынашивание и рождение детей - это ответственный шаг. Однако большинство будущих родителей не задумываются о потенциальных рисках как для матери, так и для ребенка, которые возникают в силу возраста женщины. Врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ диагностики Анастасия Слизова раскрыла самый оптимальный возраст для беременности и родов.

Как отмечает врач, в современном обществе, где женщины наравне с мужчинами могут достичь высот в карьере, материнство отошло на второй план.

«Женщины больше уделяют внимание профессиональным достижениям, стремятся занять высокие посты, заработать больше денег, сначала обеспечить себя и только потом уже задумываться о материнстве. По этим причинам возраст первородящих женщин сместился ближе к 30 годам. В советское время та, у которой первая беременность наступала в 26 лет и более, считалась старородящей. Конечно, повышение возраста первой беременности сказывается и на количестве детей, потому что если женщина родила первого ребенка в 30 лет, то вероятность того, что она родит троих детей, в связи с аспектами в плане здоровья, на мой взгляд, очень маленькая», — отмечает Анастасия Слизова.

Что касается идеального возраста для зачатия и вынашивания ребенка, то, как отметила Анастасия Слизова, это возраст варьируется от 20 до 30 лет. Как правило, в этот период вероятность наступления патологической беременности намного ниже, чем после 30 лет. При этом ранним возрастом беременности считается до 16 лет, пишет RuNews24.ru.

«При такой беременности идет огромная нагрузка на организм еще не сформировавшегося полностью ребенка. Кроме того, девочки не готовы психоэмоционально стать матерями. И, конечно, послеродовые депрессии очень часто встречаются у таких мам. В этом же возрасте могут быть и пороки развития детей, но самое главное это то, что процент невынашивания плода огромен», — комментирует эксперт.

А вот поздним возрастом беременности считается после 40 лет. Анастасия Слизова подчеркнула, что после 40 лет заболевания, которые не связаны с женской репродуктивной системой, могут показать себя во всей красе именно во время беременности.

«Если женщина после 40 лет задумалась о беременности, то в первую очередь возникает вопрос - а забеременеет ли она? С возрастом у женщин овуляций происходит все меньше и меньше, качественных яйцеклеток становится совсем мало, а процент наступления беременности с синдромом дауна или с другими хромосомными аномалиями повышается. Такую беременность обязательно наблюдает гинеколог совместно с другими специалистами, смотря с какой болезнью женщина встала на учет. Риск того, что у женщины может начаться преэклампсия, это когда повышается давление и во время беременности появляется белок в моче, высок. Риск летального исхода очень велик, поэтому женщинам с профилактической точки зрения рекомендуется принимать аспирин, дабы избежать этого грозного осложнения. Часто в таком возрасте бывает гестационный сахарный диабет, который в дальнейшем может сказаться и на ребенке. Очень часто женщины после 40 лет рожают очень крупных детей - отсюда вытекает травматизация в родах», — рассказывает специалист.

Врач акушер-гинеколог отметила: если женщина не выполнила свою репродуктивную функцию до 35 лет, но еще не планирует стать мамой, то лучше задумываться о консервировании собственных яйцеклеток.

«Когда уже женщина подойдет к осознанному возрасту беременности, но если у нее не будет получаться, в этом случае у нее будут сохранены свои яйцеклетки. С их помощью можно родить столь желанного и долгожданного ребенка. У каждой женщины свой жизненный путь, у всех по-разному складываются дороги. Но необходимо позаботиться о будущем заранее», — резюмирует Анастасия Слизова.