Акушер назвала идеальный возраст для зачатия и родов

Вынашивание и рождение детей - это ответственный шаг. Однако большинство будущих родителей не задумываются о потенциальных рисках как для матери, так и для ребенка, которые возникают в силу возраста женщины. Врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ диагностики Анастасия Слизова раскрыла самый оптимальный возраст для беременности и родов.
Как отмечает врач, в современном обществе, где женщины наравне с мужчинами могут достичь высот в карьере, материнство отошло на второй план.
Что касается идеального возраста для зачатия и вынашивания ребенка, то, как отметила Анастасия Слизова, это возраст варьируется от 20 до 30 лет. Как правило, в этот период вероятность наступления патологической беременности намного ниже, чем после 30 лет. При этом ранним возрастом беременности считается до 16 лет, пишет RuNews24.ru.
А вот поздним возрастом беременности считается после 40 лет. Анастасия Слизова подчеркнула, что после 40 лет заболевания, которые не связаны с женской репродуктивной системой, могут показать себя во всей красе именно во время беременности.
«Если женщина после 40 лет задумалась о беременности, то в первую очередь возникает вопрос - а забеременеет ли она? С возрастом у женщин овуляций происходит все меньше и меньше, качественных яйцеклеток становится совсем мало, а процент наступления беременности с синдромом дауна или с другими хромосомными аномалиями повышается. Такую беременность обязательно наблюдает гинеколог совместно с другими специалистами, смотря с какой болезнью женщина встала на учет. Риск того, что у женщины может начаться преэклампсия, это когда повышается давление и во время беременности появляется белок в моче, высок. Риск летального исхода очень велик, поэтому женщинам с профилактической точки зрения рекомендуется принимать аспирин, дабы избежать этого грозного осложнения. Часто в таком возрасте бывает гестационный сахарный диабет, который в дальнейшем может сказаться и на ребенке. Очень часто женщины после 40 лет рожают очень крупных детей - отсюда вытекает травматизация в родах», — рассказывает специалист.
Врач акушер-гинеколог отметила: если женщина не выполнила свою репродуктивную функцию до 35 лет, но еще не планирует стать мамой, то лучше задумываться о консервировании собственных яйцеклеток.
«Когда уже женщина подойдет к осознанному возрасту беременности, но если у нее не будет получаться, в этом случае у нее будут сохранены свои яйцеклетки. С их помощью можно родить столь желанного и долгожданного ребенка. У каждой женщины свой жизненный путь, у всех по-разному складываются дороги. Но необходимо позаботиться о будущем заранее», — резюмирует Анастасия Слизова.