Общество

Визит-центр появится в порховской усадьбе Волышово

Визит-центр появится в усадьбе графа Строганова в деревне Волышово Порховского муниципального округа, сообщается в группе усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Усадьба Волышово» / «ВКонтакте»

«Недавно у нас состоялся важный визит. Приезжали архитекторы и инженеры, которые будут заниматься проектированием нашего долгожданного визит-центра. Они внимательно изучали территорию и сделали необходимые замеры. Также мы планировали освятить усадьбу во время этого визита, но узнали, что это принято делать уже после завершения строительных работ. Поэтому на данном этапе для обеспечения духовной поддержки был проведен молебен», - говорится в публикации.

Напомним, что ранее в усадьбе Волышово закрыли доступ в здания и выставили охрану для безопасности людей и для сохранности уникальных исторических элементов.