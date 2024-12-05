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Общество

В Усадьбе Волышово закроют доступ в здания и выставят охрану

08.12.2024 13:41|ПсковКомментариев: 0

В Усадьбе Волышово закроют доступ в здания и выставят охрану. В сообществе «Усадьба Волышово» социальной сети  «ВКонтакте» появилась информация о нововведениях арендатора.

Фото: «Усадьба Волышово» /  «ВКонтакте»

Собственники приняли решение ограничить доступ внутрь. И для безопасности людей, и для сохранности уникальных исторических элементов. По той же причине на территории комплекса в ближайшее время появится охрана.

«Некоторые постройки усадьбы — настоящий магнит для любопытных, но многие из них находятся в аварийном состоянии, поэтому мы ограничиваем доступ внутрь: чтобы сохранить исторические элементы и, самое главное, обезопасить случайных гостей», - отметили в сообществе. 

Также будут продолжена очистка территории от борщевика, чтобы в будущем легче было восстановить исторический парк вокруг усадьбы.

«Все эти шаги помогают сохранить Волышово и готовят почву  для большого восстановления», - добавили арендаторы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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