Общество

В Усадьбе Волышово закроют доступ в здания и выставят охрану

В Усадьбе Волышово закроют доступ в здания и выставят охрану. В сообществе «Усадьба Волышово» социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о нововведениях арендатора.

Фото: «Усадьба Волышово» / «ВКонтакте»

Собственники приняли решение ограничить доступ внутрь. И для безопасности людей, и для сохранности уникальных исторических элементов. По той же причине на территории комплекса в ближайшее время появится охрана.

«Некоторые постройки усадьбы — настоящий магнит для любопытных, но многие из них находятся в аварийном состоянии, поэтому мы ограничиваем доступ внутрь: чтобы сохранить исторические элементы и, самое главное, обезопасить случайных гостей», - отметили в сообществе.

Также будут продолжена очистка территории от борщевика, чтобы в будущем легче было восстановить исторический парк вокруг усадьбы.

«Все эти шаги помогают сохранить Волышово и готовят почву для большого восстановления», - добавили арендаторы.