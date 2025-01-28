Общество

71% псковичей выступают за запрет рекламы услуг тарологов — опрос

Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в обществе Пскова. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные жители из Пскова.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

Рекламу услуг гадалок и тарологов могут запретить в России — такой законопроект уже внесен в Государственную Думу. 71% псковичей поддерживают инициативу: 53% хотели бы запрета на рекламу, еще 18% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных «специалистов»: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги». 14% участников опроса — против инициативы, 15% — затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 75% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 67%). Среди псковичей в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (77%). Псковичи с доходом от 100 тысяч рублей в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (76%).

Среди не доверяющих гадалкам 56% — за запрет рекламы услуг, еще 23% требуют и сами услуги объявить незаконными. С ними солидарны 3 из 10 верящих в гадания, их доводы: «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны».