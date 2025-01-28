Общество

Осужденные приводят в порядок улицы Великих Лук

Отбывающие наказание в виде принудительных работ активно участвуют в волонтерской деятельности в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, они помогают организации «Спецавтохозяйство» приводить в надлежащий вид улицы и другие территории города. В этот раз порядок навели на улице Горицкой.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Взаимодействие исправительного центра №1 с муниципальным предприятием налажено уже давно. За годы сотрудничества осужденные регулярно выходят на субботники и другие мероприятия по благоустройству. Они убирают мусор, осуществляют покос и вывоз травы, высаживают деревья и кустарники, освобождают от захламлений места общего пользования, красят заборы и ограждения. А в июле прошлого года пенитенциарное учреждение и «Спецавтохозяйство» заключили официальное соглашение в этой сфере.

В УФСИН отметили, что совместная работа оказалась успешной и взаимовыгодной. «Отбывающие наказание в виде принудительных работ учатся быть полезными обществу и уважать его законы, получают возможность исправиться и вернуться к нормальной жизни, а город становится чище и красивее», - заключили в ведомстве.