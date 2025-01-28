Общество

Что будет с больницей и с нами?

В 2024 году в Псковской области состоялось объединение учреждений здравоохранения. Наибольшее внимание было приковано к преобразованиям в областной клинической больнице, в состав которой вошли крупные филиалы «Псковский» и «Великолукский». На этом реорганизация не закончилась, сразу после новогодних каникул стало известно о внутренних перестройках в главном лечебном заведении региона. В частности, немало шума наделали разговоры об изменениях в работе неврологического и кардиологического отделений.

Ликвидация или переезд? Для чего это нужно, и как отреагировал персонал? Не разбегутся ли врачи, которых и так повсеместно не хватает? Какую альтернативу им предложили? Смогут ли жители Пскова и райцентров получать необходимую помощь в прежнем объеме, и что будет с коечным фондом? В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило немало обращений от читателей, в том числе медработников, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Мы постарались найти ответы на эти и другие вопросы.

Фото: областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Переезд на Коммунальную

Областная больница пополнилась филиалами в апреле 2024 года. Главными задачами преобразований называли создание единого механизма управления учреждениями и доведение до единообразия стандарта приёма пациентов на территории всего региона. Больше всего шумихи было вокруг Великолукской межрайонной больницы, оказавшейся в плачевном состоянии во всех отношениях. Копившиеся годами финансовые трудности повлекли за собой проблемы с персоналом, обеспечением и функционированием стационара в целом. Теперь все вопросы южного филиала решает областная больница.

Относительно псковского подразделения особой тревоги не возникало. Ни о каком сокращении персонала, закрытии отделений не было и речи - всё исключительно во благо, в первую очередь, пациентов. К примеру, великолучанам после объединения стало проще добиться направления в областную больницу. А пациенты, имеющие прописку в областном центре, получили возможность обращаться за плановой стационарной помощью в крупнейшее лечебное учреждение региона.

Фото: областная клиническая больница / «ВКонтакте»

В Псковской областной клинической больнице всегда был гораздо более внушительный список профилей оказания медицинской помощи и более квалифицированные профессиональные кадры, нежели в городских и районных. В областной центр направляли самых сложных пациентов, учреждение славилось высококвалифицированными специалистами, сильной диагностической службой и отделениями, оснащёнными новейшим оборудованием.

Именно поэтому переезд довольно востребованной неврологической службы из областной больницы в филиал «Псковский городской» вызвал массу вопросов. В первую очередь, действительно ли речь идет о переезде, а не о закрытии подразделения со всеми вытекающими? Удастся ли сохранить специалистов? Не сократится ли коечный фонд? Смогут ли люди из районов получить поликлиническую помощь? Кроме того, население озаботилось судьбой центра рассеянного склероза, который существует на базе отделения неврологии областной больницы. В настоящее время это заболевание представляет серьёзную проблему и распространено преимущественно среди молодых людей. Выявление, обследование, лечение обострений, профилактика - всё это проводилось в ПОКБ. Справится ли с данной работой филиал?

Опасения граждан мы адресовали в региональный комитет по здравоохранению. В ответе на официальный запрос говорится, что реорганизация подразумевает объединение неврологических отделений областной больницы и филиала «Псковский городской» и направлена на улучшение качества и маршрутизации пациентов с заболеваниями нервной системы, а также эффективного использования коечного фонда. В результате преобразований стационар разместится на Коммунальной, 23, при этом врачи-неврологи продолжат вести амбулаторный консультативный прием в поликлинике на улице Малясова, 2 и в клинико-диагностическом отделении филиала «Псковский городской».

«Специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями нервной системы, в том числе в амбулаторных условиях, будет оказываться в полном объеме по всем нозологиям», - заверили в профильном комитете. Пациенты с рассеянным склерозом также будут лечиться в стационаре на базе неврологического отделения филиала «Псковский городской», амбулаторный прием будет вестись в консультативной поликлинике областной больницы и клинико-диагностическом отделении филиала на Коммунальной.

Абсолютно идентичные

Подробнее о нововведениях и их необходимости рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он заметил, что в настоящее время в составе учреждения есть структурные подразделения, которые останутся на своих местах ввиду загруженности. К примеру, три отделения травматологии и ортопедии на базе филиалов в Пскове, Великих Луках и в областной больнице. В частности, там проводят эндопротезирование тазобедренных суставов, потребность населения в этом виде медицинской помощи достаточно высокая. Отделения, как правило, переполнены, открываются дополнительные палаты, добавляются койки.

В то же время в некоторых других подразделениях ситуация складывается иначе, поэтому они должны переформатироваться. Так, речь идет о неврологической службе в ПОКБ и филиале «Псковский городской». «В пяти минутах езды друг от друга располагаются идентичные отделения неврологии для пациентов с заболеваниями периферической нервной системы, которые выполняют абсолютно одинаковую функцию. Приезжает скорая на дом, погружает пациента в машину, и возникает вопрос: куда его везти? Поэтому было принято решение объединить отделения с одинаковыми профилями оказания медицинской помощи, за исключением ряда хирургических», - пояснил Евгений Панферов. Он уточнил, что переедет только отделение периферической неврологии, сосудистая неврология останется на территории областной больницы вместе с палатами реанимации и интенсивной терапии.

Отметим, что сами неврологи с такой терминологией и с этими планами не совсем согласны.

Похожая ситуация сложилась с кардиологическими отделениями, относительно которых тоже поступает немало вопросов. Куда будут направлять пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? На каком уровне будет оказываться помощь?

«Сейчас есть два кардиологических отделения в областной больнице и одно в городской, при этом отделение кардиореанимации располагается в областной, как и отделение рентген-хирургии, которое лечит инфаркты. Какой смысл отделения кардиологии в городском филиале? Лечить гипертоническую болезнь, которая в большей части, за исключением тяжелых гипертонических кризов, лечится в амбулаторном звене? Зачем эти койки, которые просто простаивают, либо на них лечатся пациенты, которые не должны находиться в круглосуточном стационаре? Для того, чтобы просто потратить деньги? Их есть куда потратить», - пролил свет на суть очередного объединения Евгений Панферов.

Теперь плановая, неотложная и экстренная специализированная медицинская помощь для больных с кардиозаболеваниями будет доступна на базе областной больницы. Там будут работать отделение неотложной кардиологии с палатой интенсивной терапии, отделение кардиологии № 1 и отделение кардиологии № 2. В облздраве подчеркнули, что пациентов по профилю «кардиология» будут лечить в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Несмотря на эти обнадеживающие утверждения, население переживает, действительно ли объединение не скажется на качестве лечения. Каким образом объединят коечный фонд? Хватит ли места для всех пациентов?

Опасения постарался развеять главврач на примере отделений неврологии. В городском филиале имеется 30 коек, в областной - 27, и последние в полном составе переедут на Коммунальную. Итого 57. Места для их установки должно хватить, так как изначально в Псковской городской больнице было отделение на 50 коек, но еще до реорганизации по какой-то причине было сокращено почти вполовину. Кстати говоря, еще несколько лет назад в неврологическом отделении областной больницы было 60 коек. Все это также не может не вызывать опасения специалистов.

По своему профилю

Евгений Панферов уточнил, что есть такое понятие как средний койко-день - это показатель средней длительности пребывания пациента в стационаре. Он отражает эффективность работы медицинского учреждения и позволяет оценить, насколько быстро и качественно оказывается помощь, а также оптимизировать использование койко-фонда. В случае, если человек находится в стационаре слишком долго, это может говорить о том, что учреждение работает неправильно - либо коек слишком много, либо их занимают непрофильные пациенты. С учетом этого принимались решения об объединении.

Главврач областной больницы подчеркнул, что в отделении периферической неврологии находятся люди с рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и рядом других тяжелых заболеваний, которые требуют очень специфичного лечения в стационаре. И именно такие профильные пациенты должны лежать на койках.

В настоящее время для их комфортного пребывания на площадях будущего объединенного отделения идет ремонт: устанавливаются новые батареи, свет, кнопки вызова персонала, розетки, обновляются санузлы. Переезд неврологической службы областной клинической больницы на улицу Коммунальную запланирован в марте.

Ход ремонтных работ. Фото: областная клиническая больница / «ВКонтакте»

«Место есть, ремонт заканчиваем, чтобы пациенты находились в свежих отремонтированных палатах в нормальных условиях пребывания. По перечню медицинского оборудования, которое требуется для оказания помощи этим пациентам, тоже проработали. На территории реанимации городского филиала есть аппарат для плазмофереза, новый нейромеограф тоже установим, он уже есть», - сообщил Евгений Панферов.

Между тем, читатели обеспокоены, что необходимых условий для лечения неврологических больных в соответствии с современными стандартами в филиале может не оказаться, в том числе по причине недостаточного количества узких специалистов. Как пациенты после объединения будут получать необходимые обследования смежных врачей? Не придется ли ехать в другую часть города, чтобы сделать МРТ?

«Ни одна из специальностей не работает изолированно. Для неврологов важны периодические консультации нейрохирургов, офтальмологов, требуется выполнение магнитно-резонансной томографии и других исследований. При этом офтальмологи, нейрохирурги могут консультировать посредством телемедицины. Например, если им нужно оценить какие-то исследования, лабораторные анализы. На случай, если им нужно осмотреть пациента, у нас есть автотранспорт, и эти специалисты могут приехать и провести консультативный прием пациентов, которые находятся в отделении. Транспортабельным пациентам в случае необходимости может быть вызвана машина, у нас есть медицинский реанимобиль, который доставит до места проведения МРТ и обратно», - прокомментировал обращение Евгений Панферов.

Фото из архива ПЛН

Он заметил, что тяжелые пациенты по профилю «неврология», лежащие в отделении реанимации, зачастую являются нетранспортабельными даже в пределах одной больницы. Иногда таких больных нельзя переложить даже с кровати на каталку, это может быть опасно для жизни. В таких случаях лечение проводится в реанимации на койке, без каких-либо перемещений.

Главврач областной больницы добавил, что многие вопросы по логистике и в целом концепция объединения отделений пока находятся в стадии проработки. По его словам, еще есть, над чем подумать, «чтобы не на ржавых колесах начинать эту работу», и время позволяет все отладить. Пока что отделения находятся на своих местах и функционируют в полном объеме.

«Нервно и в штыки»

Тем временем, сотрудники учреждений здравоохранения пребывают в подвешенном состоянии. Сразу после новогодних праздников появилась информация, что медицинский персонал неврологического и кардиологического отделений получил уведомления об увольнении в течение двух месяцев в связи с приказом о закрытии отделений. Особое возмущение врачей вызвал тот факт, что с ними никто не посоветовался, их просто поставили перед фактом.

Действительно ли рассылались подобные сообщения? Если речь идет исключительно о переводе, всех ли сотрудников областной больницы удастся трудоустроить на новые места в отделении на Коммунальной и на какие должности? Получится ли в ходе реорганизации сохранить персонал кардиологического отделения городского филиала? Не придется ли узкоспециализированным специалистам, среднему и младшему медперсоналу искать работу в коммерческих клиниках? Или они уже сейчас рассматривают подходящие вакансии?

«Не разбегаются», - уверяет Евгений Панферов. Он признал, что персонал отделения неврологии изначально воспринял ситуацию нервно, где-то в штыки. «Поэтому кадровой службе пришлось несколько раз проговаривать этот момент, это нормальное явление, когда происходят какие-то изменения, и люди переживают за свои места. Уведомления - это юридическая процедура, которую мы обязаны выполнить. Без письменного уведомления мы не можем изменить условия труда работника», - констатировал он.

В региональном комитете по здравоохранению подтвердили, что работники неврологического отделения были уведомлены о предстоящих изменениях в штатном расписании областной больницы, при этом им были предложены имеющиеся вакансии, как в головном учреждении, так и на Коммунальной. Все медицинские работники отделения кардиологии филиала «Псковский городской» в связи с реорганизационными мероприятиями тоже получат предложение изменить месторасположение рабочего места в рамках внутреннего перевода. Тому, кто не сможет «переехать» на Малясова, обещают предоставить возможность продолжить работу на прежнем месте с сохранением должностей. «Основания для вручения уведомлений о сокращении медицинских работников филиала «Псковский городской» отсутствуют, так как сокращения штата ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница», включая филиал «Псковский городской», не будет. Увольнения сотрудников и сокращения коечного также фонда не будет», - говорится в ответе на запрос ПЛН.

Евгений Панферов добавил, что на днях подробности реорганизации обсуждались с заведующей неврологическим отделением областной больницы Натальей Павловой, которая возглавит объединенную структуру, так как является очень перспективным руководителем и имеет большой опыт лечения неврологических заболеваний.

«С ней как раз проговаривали, чтобы коллектив оставался на своих рабочих местах и никуда не уходил. Коллектив, в принципе, и не собирался уходить в частные клиники, не знаю, откуда идет этот разговор. Безусловно, когда мы выдаем уведомления, де-юре мы пишем, что вы можете переехать на новое место в составе отделения, а если вас это не устраивает, предлагаем оставаться в составе другого отделения в той же должности», - уточнил главврач.

По его словам, больше всего за сохранность своих рабочих мест переживал младший медперсонал, многие захотели остаться на привычной территории и перейти в другие отделения. То есть, все остаются в составе областной больницы, в коммерцию никто не уходит, заверил главврач.

Однако, по нашей информации, не все специалисты намерены перейти на работу в новое отделение, некоторые уйдут в коммерческие структуры.

Отток и приток

В целом Евгений Панферов считает поводом для гордости тот факт, что больница не растеряла свои кадры в период преобразований. «Для того, чтобы не растерять, прежде всего, нужно не сломать то, что имелось, а потом проводить какие-то донастройки. Одна из таких донастроек - приведение уровня оплаты труда (это касается и врачебного медперсонала, и среднего, и младшего) до тех показателей, которые есть в областной больнице, потому что все работают в равных условиях и с равной отдачей», - отметил главврач областной больницы и заявил, что в этом направлении уже есть подвижки. Он напомнил, что изначально, когда проводились первые совещания с персоналом теперь уже филиалов, говорилось о необходимости «всем настроиться друг на друга и немного потерпеть». В то же время совместно с комитетом по здравоохранению велась работа с кредиторской задолженностью филиалов. «Надо отдать должное всему коллективу больницы, в том числе филиалов (а это более 3000 человек), все отнеслись с пониманием к периоду донастроек», - обратил внимание спикер и еще раз подчеркнул: все специалисты остались на местах, никто не ушел.

Фото из архива ПЛН

Однако часть опытных врачей приняли решение покинуть стены областной больницы еще до реорганизации - по нашей информации, речь идет о десятках квалифицированных кадров за последние годы. Сегодня в ряде частных клиник Пскова: «Медика», «Хеликс» и других, работают бывшие заведующие отделением, главные ординаторы, врачи высшей категории. Поступают жалобы от людей, которые не могут попасть к специалистам, у которых ранее лечились в рамках ОМС, а теперь вынуждены обращаться к ним на платной основе. Как в дальнейшем будет решаться вопрос с дефицитом кадров, особенно, если отток в частные клиники продолжится? И насколько правильно восполнять дефицит врачей, приглашая их из других областей? Не лучше ли создать условия для своих и сохранить опытные кадры, давать им возможность карьерного роста? Эти вопросы читателей мы также адресовали Евгению Панферову.

«Конечно, определенная текучка кадров присутствует постоянно, как отток, так и приток. Считаю неправильным переманивать врачей из других государственных учреждений здравоохранения Псковской области, чтобы укомплектовать свой кадровый состав. В таком случае в другом госучреждении возникнет кадровый дефицит. Поэтому мы вынуждены привлекать специалистов извне. Частных клиник на территории Пскова не так много, мы все друг друга достаточно неплохо знаем. Могу по фамилиям перечислить тех, кто работает у меня на основной ставке, и в коммерческой клинике в качестве внешних совместителей», - прозвучало в ответ.

Евгений Панферов припомнил всего двух «действительно значимых специалистов с абсолютно светлым умом и хорошими руками», которые во время его руководства ушли работать в частные медцентры. Им предлагали остаться, но, как говорится, силой человека удержать нельзя, можно лишь предложить конкурентные условия.

А вот с карьерным ростом в бюджетных учреждениях непросто: например, сложно стать завотделением или заместителем главврача, если эти должности не вакантны. Во всех остальных случаях, если человек отвечает квалификационным требованиям и есть вакантное место, его в первую очередь предлагают «своим», утверждает Евгений Панферов. В качестве примера он привел должность заместителя главного врача по хирургии, которая была предложена нескольким заведующим отделениями внутри областной больницы: «Я им очень благодарен, что они дали достаточно честные ответы: «Либо я занимаюсь административной работой, либо лечебной». Абсолютно согласен с такой позицией. В данном случае эти заведующие отделениями выбрали лечебную работу, потому что они любят ей заниматься. Поэтому на должность заместителя главврача по хирургии был приглашен врач-хирург с опытом управленческой работы из Новосибирска. Человек заинтересовался, приехал и работает. То, что он отдается работе, это точно».

Определенный отток кадров имеет место быть, не отрицают этого и в комитете по здравоохранению. «Все врачи, покинувшие ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница», приняли решение продолжить профессиональную деятельность в других субъектах Российской Федерации и были уволены по собственному желанию», - заявили в облздраве. При этом приходят и новые специалисты: за 2024 год в областную больницу трудоустроились 28 врачей. В январе 2025 года приехали три рентгенэндоваскулярных хирурга из Волгограда, Новосибирска, Твери, а в марте ожидается прибытие хирурга-офтальмолога из Москвы.

Наша редакция продолжит следить за ходом реорганизации, от которой напрямую зависит здоровье жителей региона. Речь идет о главной больнице региона, поэтому крайне важно, чтобы качество оказания помощи в ней сохранялось на должном уровне. Оптимизация действительно должна быть во благо, причем как пациентов, так и медперсонала, который категорически нельзя терять. Восполнить его дефицит в сложившихся условиях очень сложно.

Ульяна Лаблюк