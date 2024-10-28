Общество

Отложенный эффект: что изменилось в великолукской больнице после объединения с областной

Присоединение Великолукской межрайонной больницы к областной многие восприняли как позитивное явление, так как проблемы с медициной на юге региона копились годами. Жалобы от жителей, недовольных качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг, еженедельно и в больших количествах поступали во все инстанции, в том числе областному руководству.

Что изменилось после объединения, дало ли это ожидаемый эффект? Какая работа по улучшению материально-технической базы проведена за последние месяцы? Когда будет назначен новый главврач филиала «Великолукский межрайонный», и наполняют ли его квалифицированными специалистами? Ответы на эти и другие вопросы искала Псковская Лента Новостей.

В ручном режиме

Великолукская межрайонная больница присоединилась к Псковской областной клинической с 1 апреля. Тогда пять лечебных корпусов, роддом, женская консультация, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики перешли в ведение крупного областного учреждения.

На реорганизацию возлагались большие надежды, однако спустя несколько месяцев после слияния жалобы от населения продолжают поступать, хоть и в гораздо меньшем количестве. Так, в администрации города Великие Луки с июля по сентябрь зарегистрировали всего 4 обращения по вопросам здравоохранения.

Не слишком часто горожане жалуются на медицину и в соцсетях. Некоторые сообщения вовсе не имеют прямого отношения к качеству оказания медицинской помощи: в местных пабликах нашлась пара постов от подписчиков, которых возмутили девушки в декольте в регистратуре и доктор - «фифа с накачанными губами».

При этом встречаются и довольно существенные недочёты, на которые обращают внимание горожане: большие очереди к терапевтам и нехватка узких специалистов, грубость персонала, нехватка расходных материалов, порой мелькают укоры в антисанитарии. По всем этим и другим насущным вопросам великолучан мы обратились в комитет по здравоохранению Псковской области.

«Все заявки на нехватку расходных материалов, поступающие от заведующих отделениями филиала «Великолукский межрайонный» ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница», оперативно обрабатываются контрактной службой. Текущие уборки в каждом отделении проводятся не менее двух раз в день. Генеральные уборки в асептических кабинетах - 1 раз в 7 дней, в отделении (палаты, коридоры) - 1 раз в месяц. Регулярно проводят дезинсекцию. Жалобы на грубость отдельных медработников рассматриваются в ручном режиме, с ними проводится беседа о неукоснительном соблюдении этики и деонтологии», - говорится в ответе облздрава за подписью врио председателя комитета Надеждой Рагозиной.

Что касается очередей в поликлиниках, то их количество, по данным специалистов, удалось снизить благодаря тому, что в амбулаторно-поликлиническое звено филиала «Великолукский межрайонный» пришли работать три участковых врача-терапевта, один врач-терапевт и шесть участковых фельдшеров.

Прокомментировали в комитете и сообщения горожан о трудностях при записи в женскую консультацию: великолучане недовольны, что сделать это можно исключительно через «Госуслуги» и только за две недели вперёд. В случае, если помощь требуется здесь и сейчас, горожанки зачастую вынуждены обращаться в частные клиники.

«Записаться на прием к врачу-акушеру-гинекологу или акушерке в женскую консультацию города Великие Луки можно как через «Госуслуги», региональный портал «Кврачу.ру», так и в инфомат-киосках, расположенных в женской консультации и поликлиниках филиала, по телефону call-центра 8(81153)7-88-99. В оказании экстренной медицинской помощи никогда не отказывается», - заверила Надежда Рагозина.

О привлечении специалистов

В облздраве по нашей просьбе подробно описали ситуацию с дефицитом кадров и работе, которая ведется по наполнению филиала «Великолукский межрайонный» квалифицированным медперсоналом. С 1 апреля по настоящее время в учреждение были приняты 11 врачей, 7 фельдшеров и 10 медсестер - в целом, показатели довольно неплохие. Особенно с учётом того, что в числе вновь прибывших есть молодёжь.

Всего в текущем году на юге региона ждали 13 студентов целевого обучения. В итоге на должности участковых врачей-терапевтов прибыли 3 специалиста высшего профессионального образования после прохождения первичной аккредитации. Два медика ведут приём в великолукской поликлинике №1, ещё один работает в поликлинике №2. Остальные 10 целевиков поступили в ординатуру.

«Для привлечения выпускников для целевого обучения главный врач и профильные заместители ежегодно посещают школы города в соответствии с графиком, утвержденным и согласованным с управлением образования города Великие Луки, проходят встречи в Великолукском медицинском колледже», - уточнили в комитете по здравоохранению.

В облздраве напомнили, что для привлечения востребованных специалистов, в том числе молодых, на территории всей Псковской области реализуется комплекс мер поддержки. В частности, речь идёт о единовременной компенсационной выплате медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность, по федеральной программе «Земский доктор/Земский фельдшер»: врачам – от 1 до 1,5 млн рублей, фельдшерам ФАПов, медицинским сестрам и акушеркам – 500-750 тысяч рублей. Кроме того, участникам данной программы положена единовременная выплата за счет средств областного бюджета: врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и акушеркам ФАПов – 500 тысяч рублей.

Молодые специалисты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Псковской области получают «подъемные»: врачи поликлинических отделений – 300 тысяч рублей, неполиклинических – 150 тысяч, фельдшеры ФАПов – 300 тысяч (по 100 тысяч в течение 3-х лет), фельдшеры, ведущие самостоятельный амбулаторный прием – 100 тысяч, остальные средние медицинские работники – 50 тысяч рублей.

В регионе предоставляют «льготную ипотеку» врачам – компенсируют до 30% стоимости жилья за счет средств областного бюджета. Также медицинские работники могут рассчитывать на компенсацию коммерческого найма жилья: врачам положены до 11 рублей в месяц; фельдшерам, медицинским сестрам и акушеркам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в небольших населенных пунктах – до 7 тысяч рублей.

Работники первичного звена и Скорой помощи в течение первых трех лет работы получают ежеквартальную доплату: участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи общей практики – 60 тысяч рублей; фельдшеры, ведущие самостоятельный амбулаторный прием, – 30 тысяч.

Врачам и среднему медперсоналу предоставляют земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства. Для востребованных специалистов предусмотрена возможность приобретения служебных жилых помещений с последующей приватизацией по истечении 7 лет работы в государственной медицинской организации на территории региона.

Первоочередная потребность

Однако, несмотря на принимаемые меры, в сфере здравоохранения наблюдается острый дефицит кадров. На юге области по-прежнему сохраняется потребность по ряду узких специальностей: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, нейрохирург, онколог, рентгенолог, терапевт, педиатр, уролог, врач физической и реабилитационной медицины. Также не хватает среднего медицинского персонала.

В сложившихся условиях в филиал «Великолукский межрайонный» приходится командировать специалистов из областного центра. Псковские врачи обеспечивают население Великих Лук и близлежащего района квалифицированной медицинской помощью, проводят встречи и консультации с местными докторами. На работе головной организации это не сказывается, подчеркнули в облздраве.

«На данный момент в филиале «Великолукский межрайонный» проводится оперативное лечение в плановом порядке в хирургическом, ортопедо-травматологическом, детском хирургическом отделениях, урологическом, нейрохирургическом, офтальмологическом, гинекологическом отделениях, челюстно-лицевой хирургии, родильном доме. Пациенты, нуждающиеся в оказании высокотехнологической медицинской помощи, направляются в Псковскую областную клиническую больницу для получения квалифицированной медпомощи», - добавила Надежда Рагозина.

Кроме того, три дня в неделю в Великих Луках находится главный врач областной больницы Евгений Панферов. Именно он в настоящее время руководит филиалом учреждения на юге области.

Руководитель подразделения Татьяна Кобзева, назначенная в апреле, покинула свой пост в начале сентября. Сейчас проходит конкурс кандидатов на должность заместителя главного врача - руководителя филиала.

Нуждается филиал «Великолукский межрайонный» и в подсобных рабочих, малярах, плотниках, электромонтерах, слесарях-сантехниках, водителях, кассире, уборщиках производственных и служебных помещений.

Напомним, после реорганизации была проведена ревизия всех подразделений медучреждения, после чего планировалось подготовить план мероприятий по улучшению его материально-технической базы. Видимо, именно с его исполнением связана нехватка рабочих рук — работы на объектах в самом разгаре.

В частности, сейчас в Великих Луках ремонтируют приемное отделение стационара на улице Больничной, 10. Продолжается и ремонт помещений для отделения реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы.

Кроме того, медорганизацию наполняют новой техникой и приводят в порядок имеющуюся в наличии. Произведен дорогостоящий ремонт компьютерного томографа «SOMATOM», ангиографа «Artis zee floor», восстановительный ремонт системы охлаждения МРТ «Magnetom Aera». Поступило дорогостоящее оборудование в отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы, а в офтальмологическое отделение поставили высокотехнологичную систему «EVA Dorc» для проведения хирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза. В Школу сахарного диабета прибыли мебель и техника для проведения занятий, а в отделения стационара и ФАПы были переданы холодильники, медицинские кровати, стулья.

Параллельно областная больница занимается сокращением просроченной кредиторской задолженности филиала «Великолукский межрайонный», с апреля по октябрь долг уменьшился более чем на 50% до уровня 76 млн 831 тыс. 250 рублей.

А что с детской больницей?

Вышеперечисленные проблемы, в том числе касающиеся нехватки специалистов и необходимости модернизации, характерны и для организаций, оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним. В каком состоянии находится детская больница в Великих Луках, нуждается ли она в ремонте? Какие мероприятия планируется провести в данном учреждении в ближайшее время, и обоснованы ли жалобы великолучан, заметивших тараканов в палатах? Эти вопросы мы также адресовали в комитет по здравоохранению региона.

В ответе значится следующее. Великолукская детская городская больница теперь входит в состав детской областной клинической, реорганизация завершилась в сентябре. В период 2026-2030 годов планируется капитальный ремонт зданий стационара, а здание детской поликлиники на Льва Толстого, 12 в Великих Луках ремонтировалось в 2021-2022. Специалисты также заверили, что дезинсекция помещений в медицинской организации проводится систематически.

По состоянию на 1 октября укомплектованность учреждения врачами составляла 83%, средним медицинским персоналом – 88%. Сюда тоже приходят новые специалисты. Так, 23 сентября после окончания Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета врачебный состав детской поликлиники пополнила участковый врач-педиатр. А в ноябре приступит к работе врач-педиатр, окончившая клиническую ординатуру того же вуза, после завершения процедуры аккредитации она будет вести приём в педиатрическом отделении стационара.

«В детской поликлинике и стационаре введена система оценки уровня удовлетворенности медицинской помощью населения. Регулярно (1 раз в квартал) проводится независимое анкетирование населения, что позволяет анализировать и разрабатывать комплекс организационных мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью», - подытожили в комитете.

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Ульяна Лаблюк