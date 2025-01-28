Общество

Освещение вокруг стадиона «Электрон» в Пскове появится после завершения строительства школы

Реконструкция стадиона «Электрон» в Пскове включает в себя установку освещения, однако реализация этого проекта временно отложена до окончания строительных работ на прилегающей школе. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак.

Обратившаяся в «ПЛН FM» псковичка выразила обеспокоенность по поводу отсутствия освещения на пути от стадиона «Электрон» до улицы Коммунальной в Пскове. Она рассказала, что после соревнований по аэробике, завершившихся в 7 часов вечера, детям пришлось возвращаться домой по грязной и неосвещенной дороге.

Олег Брячак рассказал, что текущий момент не имеет никакого отношения к стадиону «Электрон», однако располагает информацией о проекте по реконструкции. Депутат отметил, что нынешний проект реконструкции стадиона предусматривает установку освещения на всей территории. Однако на данный момент основное внимание уделяется строительству школы рядом со стадионом, которое задерживается из-за проблем с подрядчиками. После завершения строительства школы планируется проведение благоустройства, включающего установку необходимого освещения.

«Тот проект реконструкции стадиона, который сегодня существует в администрации, предполагает, конечно же, и наличие освещения на этой площадке. А сейчас, как мы с вами знаем, там идет строительство школы. Не очень повезло с подрядчиками, которые должны были эту школу уже сдать. И после того, как будет школа построена, будет произведено определенное благоустройство, в рамках которого то освещение, которое беспокоит нашу уважаемую радиослушательницу, конечно же, будет там выполнено», — рассказал Олег Брячак, отвечая на вопрос псковички.

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Кроме того, депутат прокомментировал проблему с отсутствием уличного освещения на улице Коммунальной. Он предположил, что свет мог быть временно отключен. Он пообещал лично проверить состояние фонарей и, в случае обнаружения неисправностей, сообщить об этом главе города.

«Я не знаю, может быть, там был выключен свет в это время, потому что я тоже живу в Пскове, и там был свет. Я, конечно, проеду, посмотрю, если какие-то из фонарей не горят, я обязательно сделаю звоночек нашему главе города и обращу внимание на эту ситуацию», — отметил Олег Брячак.

В ответ на обращение, касающееся освещения пешеходного перехода на улице Индустриальной перед Кузнецким мостом, где неоднократно возникали дорожно-транспортные происшествия, Олег Брячак сообщил, что займётся решением этого вопроса.

«Здесь я могу сказать только одно слово — обещаю», — заключил Олег Брячак, отвечая на просьбу отправить запрос от лица депутата в администрацию города.