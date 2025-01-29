Общество

Операторов связи обяжут определять звонящего

В рамках общероссийской инициативы власти вводят автоматический определитель входящих городских номеров. Абоненты будут видеть пометку, указывающую на тип звонка, например, «банк», «полезные услуги» и дургие. Это позволит отличать звонки от компаний от мошеннических.

Минцифры сделает эти правила идентификации обязательными для всех операторов связи.

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, что вызывает доверие у граждан. Это позволяет нарушителям совершать преступления.

Регулятор предлагает ввести новые обязательные правила, включающие идентификацию и проверку личности пользователей, а также маркировку звонков.На экране телефона пользователя будет отображаться название организации, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник, пишут «Известия».

Принятие этих требований не потребует дополнительных расходов. Минцифры обсуждает возможные меры по маркировке звонков с ведомствами и отраслью.