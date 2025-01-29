Общество

Алексей Овсянников: Факты неправомерных запусков БПЛА в области фиксируются нечасто

Факты неправомерного запуска беспилотных летательных аппаратов в Псковской области фиксируются редко, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Факты неправомерных запусков БПЛА в Псковской области фиксируются нечасто, в Псковской области разработана система, как законно запустить беспилотник. Если есть необходимость, то проблем в запуске нет. Если есть нужда полетать - это можно сделать», - отметил генерал-майор.

Алексей Овсянников пояснил, что в основном полеты необходимы для проведения каких-либо работ, например, геодезических.

«Обращений о пролете беспилотников поступает много, но когда начинаешь разбираться, то они все зарегистрированные», - подытожил начальник УМВД.

Фактов несанкционированного использования БПЛА на территории Псковской области в 2024 году не зафиксировано.

Всего на территории Псковской области зарегистрировано 293 сообщения по поводу запуска БПЛА. Они поступают в дежурные части территориальных органов МВД УМВД России по Псковской области от граждан и организаций и содержат информацию по полету неопознанных летательных аппаратов над территорией Псковской области в сторону Тверской области, Ленинградской области, Смоленской области, вся информация проверяется, потом принимается решение.

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Напомним, в Псковской области введен запрет на использование беспилотных гражданских воздушных судов за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых в установленном законодательном порядке