Происшествия

Обломки сбитого в Псковской области БПЛА до сих пор не обнаружены

Обломки БПЛА, сбитого в Псковской области 3 января, до сих пор не обнаружены. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«Поздно вечером 3 января жители Дедовичского района, преимущественно Вязьевской волости, были встревожены громким нехарактерным звуком. Над деревнями Красные Горки, Большая Храпь и Вязье пролетел беспилотный летательный аппарат, который был поражен силами ПВО. Обломки БПЛА до сих пор не обнаружены», - сообщил Геннадий Афанасьев.

Он попросил всех жителей района в случае обнаружения частей летательного аппарата не приближаться к ним, а позвонить по телефону экстренной службы: 112.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сбили беспилотник.

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Помимо этого, за ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, один дрон двигался через Псковскую область.