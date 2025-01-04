Обломки сбитого в Псковской области БПЛА до сих пор не обнаружены

Обломки БПЛА, сбитого в Псковской области 3 января, до сих пор не обнаружены. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»
Он попросил всех жителей района в случае обнаружения частей летательного аппарата не приближаться к ним, а позвонить по телефону экстренной службы: 112.
Ранее сообщалось, что в Псковской области сбили беспилотник.
Помимо этого, за ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, один дрон двигался через Псковскую область.