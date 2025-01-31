Общество

Александр Козловский: Жители Куньинского района проявили невероятную силу духа, чтобы отстоять родную землю

Жителей Куньинского района с 83-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Этот день навсегда вписан в историю малой Родины как символ мужества, стойкости и великого подвига тех, кто сражался за свободу и мирное будущее. В те суровые годы наши земляки проявили невероятную силу духа, чтобы отстоять родную землю», - отметил Александр Козловский.

Он добавил, что их героизм и самоотверженность стали примером для всех поколений.

«Мы помним и чтим каждого, кто внёс свой вклад в освобождение района, — солдат, партизан, тружеников тыла и всех, кто пережил тяготы войны. Пусть память о тех событиях всегда живёт в наших сердцах, а мирное небо над головой напоминает нам о ценности свободы и независимости. Спасибо нашим ветеранам за их подвиг, а нынешнему поколению — за то, что храните и передаёте эту память своим детям и внукам. С праздником, дорогие земляки! С 83-й годовщиной освобождения! Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, радостью и гордостью за нашу великую историю», - подытожил депутат.

Напомним, поселок Кунья был освобожден 22 января 1942 года, а 31 января воины 31-й курсантской стрелковой бригады при содействии партизан разгромили фашистов у деревень Ущицы и Корнилово. Вся территория района была освобождена от врага. За 5 месяцев кровавого террора было замучено, расстреляно и повешено почти 300 человек.