Общество

Игорь Дитрих: Из псковского колледжа вышли тысячи медицинских работников

С 95-летием Псковского медицинского колледжа коллектив и учащихся учреждения в псковском Доме молодежи 31 января поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

«Дорогие коллеги, от имени Псковского областного Собрания депутатов, от себя лично, лично от председателя Собрания депутатов разрешите вас поздравить с этим замечательным юбилеем. Мне очень приятно и очень ответственно поздравлять коллектив, в котором практически каждого знаешь лично. В свои 95 вы являетесь не только самым молодым коллективом, но и самым красивым. Желаю каждому из вас здоровья, процветания, успехов в труде, в учебе, ветеранам - долголетия и дальше передавать свой опыт молодым студентам, учиться, учиться и учиться. Медицинский колледж - это замечательное учреждение. Из ваших рук вышли тысячи медицинских работников. Ими, вашими руками, сделаны миллионы уколов, десятки тысяч капельниц. Ну, конечно, иногда не обходилось и без клизм. Всех с праздником!» - выступил Игорь Дитрих.

Далее депутат наградил преподавателей колледжа Татьяну Быстрову и Юлию Семенову.

Напомним, в Доме молодежи 31 января прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летней годовщине Псковского медицинского колледжа.