Общество

Псковский медицинский колледж отметил 95-летие

Торжественные мероприятия, посвященные 95-летней годовщине Псковского медицинского колледжа, состоялись в псковском Доме молодежи 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Открыл мероприятие видеоролик о роли медицинского колледжа в истории Пскова и области. С приветственным словом выступила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Мы дорожим тем, что на протяжении почти столетия у нас готовятся квалифицированные кадры. Где бы мы ни сталкивались со специалистами, которые заканчивали Псковский медицинский колледж, ни разу не слышали нареканий. Грустно только, если мы их встречаем в других регионах», — отметила Вера Емельянова.

Также она дала поручение в ближайшие 3 года обеспечить Псковскую область квалифицированными кадрами на 100%.

В рамках торжества прошло награждение почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд преподавательского состава колледжа.

Среди награжденных были: Алла Харитонова, Светлана Огнева, Оксана Прокофьева, Наталья Петрова, Инна Александрова, Анна Савицкая, Светлана Васильева.

Вопрос о создании в городе Пскове медицинского техникума рассматривался на заседании Президиума Ленинградского Облисполкома 27 января 1930 года. Осенью 1930 года Псковский медицинский техникум начал работать в приспособленном помещении по адресу Советская, дом № 52.

В 1933 году медицинский техникум переехал в здание на Пролетарском бульваре (Октябрьский проспект, дом 50) в помещение бывшего каторжного централа.

В 1936 году медицинский техникум был преобразован в Псковскую фельдшерско-акушерскую школу. В ее рамках работало 4 отделения: фельдшерское, акушерское, медсестринское и санитарно-гигиеническое.

В 1957 году ПФАШ вновь переехала в Псков и была переименована в Псковское медицинское училище. Новый адрес училища – город Псков, улица Конная, дом № 1 (Рижское шоссе, дом 2, так называемый Дом Батова).

1 сентября 1974 года училище встретило по новому адресу – Максима Горького, дом № 28. В новом учебном корпусе разместились учебные классы, 20 современно оборудованных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, библиотека, столовая. Работало 6 отделений: медсестринское, фельдшерское, акушерское, зубоврачебное, фельдшерско-лаборантское, санитарно-фельдшерское.