Общество

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой празднуют 3 февраля

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Дело в том, что «ненормативная лексика» — это более широкое понятие, чем просто нецензурная лексика. Оно включает в себя такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые, в отличие от нецензурной лексики, не запрещены к употреблению в общественных местах и не воспринимаются как асоциальное поведение, но всё же выходят за рамки общепринятых норм речи.

Жаргон и сленг характерны для определённых социальных групп, выделяемых по возрасту, профессиональной принадлежности, роду деятельности или хобби. Некоторые сленговые выражения становятся частью повседневного общения и выходят за рамки сленговых групп.

Другая часть ненормативной лексики — это нецензурная брань. Она также называется бранной или матерной лексикой. В русском языке существует всего несколько корней матерных слов, но они образуют широкий спектр слов, употребление которых является нарушением действующего законодательства РФ. Подобные слова не допускаются к употреблению в общественных местах, а также в СМИ и социальных сетях.

Обсценная лексика включает в себя непристойные, грязные, похабные, бесстыдные, вульгарные, распутные выражения. Их употребление не только противоречит законодательству, но и является примером асоциального поведения, вызывающего негативную оценку со стороны общества.

Церковь также негативно оценивает ненормативную лексику, считая её грехом сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающим душу человека.

Почему же нецензурная лексика, несмотря на то, что она нарушает все основные виды социальных норм, продолжает существовать в нашем языке?

Для ответа на этот вопрос нужно заглянуть в корень проблемы. Известно, что корни нецензурной лексики изначально отражали суть интимной жизни, половые отношения, которые с приходом христианской морали стали табуированной темой. В период язычества эти слова могли носить ритуальный смысл, и просто так ими «кидаться» также было нельзя. Многие лингвисты и психологи сходятся во мнении, что матерные выражения являются энергетически и эмоционально сильными, пишет calend.ru.

Кто-то связывает засилье речи нецензурной лексикой с оскудением словарного запаса, кто-то — с распущенностью, вседозволенностью и отсутствием действенных регуляторов. Однако большинство психологов сходятся во мнении, что матерные выражения — это спонтанная речевая реакция на нестандартную или неожиданную, непредсказуемую действительность. В таком случае нецензурное выражение — это элемент психологической разрядки, антистрессовая реакция.

Беда в том, что искоренить ненормативную лексику просто запретом невозможно. Нужен сильный внутренний самоконтроль, возможность выразить чувства или своё отношение к окружающей действительности иначе.

Проблемой современного общества становится употребление матерных выражений подростками, которые буквально «сыплют» ими в разговоре со сверстниками. Для них это неоправданная попытка казаться старше, увереннее, самодостаточнее, сильнее. В отличие от взрослых, которые отдают себе отчёт в том, что нецензурные выражения — это дурной тон, подростки используют эти вульгарные выражения, не привязывая их к ситуации, то есть «разговаривают матом».

Как же бороться с нецензурной бранью? Наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, более вдумчивым построением воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Нельзя обойтись и без участия в решении этого вопроса представителей церкви, беседы и разъяснения которых будут важны для верующих семей. Правовые нормы также необходимы в качестве жёсткого регулятора для тех, кто ведёт себя агрессивно и пренебрежительно относится к правам окружающих, особенно детей и подростков.

На Руси, к слову, на законодательном уровне применялись меры наказания к злостным сквернословам ещё во времена царей Василия III и Ивана IV Грозного. Тех, кто злостно сквернословил в публичных местах, могли подвергнуть даже порке.

Поэтому, помимо запрета на использование бранных слов, важно формирование коллективного осознания культуры общения и отказ от нецензурной лексики. Первым и важным шагом должно стать понимание того, что знание этих слов — это не повод к их бездумному употреблению. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой станет одним из шагов на пути к очищению нашего языка и души, если мы осознанно постараемся очистить свою лексику от постыдных слов.

Кстати, в России в честь Дня борьбы с ненормативной лексикой проводятся пресс-конференции, круглые столы и различные просветительские мероприятия.