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Общество

Регулирование рынка рассрочки в РФ начнется с покупок от 60 тысяч рублей

03.02.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Регулирование рынка рассрочки в России начнется с покупок стоимостью от 60 тысяч рублей, сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Информация о выданных рассрочках на сумму выше этого порога будет передаваться в Бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться в кредитной истории граждан. Планируется также введение нормативных требований Центрального банка к подобным финансовым продуктам.

Согласно текущей версии законопроекта, операторы сервисов рассрочки должны будут передавать данные о выданных рассрочках в БКИ, если стоимость покупки превышает 15 тысяч рублей. Под регулирование попадут сервисы типа Buy Now Pay Later (BNPL), позволяющие оплачивать товары частями.

Аксаков подчеркнул важность регулирования данного сегмента рынка, так как рассрочку следует рассматривать как форму кредитования. Депутат уточнил, что порог передачи данных в БКИ будет постепенно снижаться, начиная с 60 тысяч рублей, пока не достигнет уровня в 15 тысяч рублей с учетом инфляции, пишут «Известия».

Эксперты предупреждают, что новые правила могут осложнить процесс получения кредитов, поскольку информация о нескольких оформленных рассрочках будет отражаться в кредитной истории заемщика. Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов отметил, что большое количество рассрочек может стать препятствием для получения ипотечного кредита. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев также подтвердил эту тенденцию.

Теги: #рассрочка
Источник: Псковская Лента Новостей
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