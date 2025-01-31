Общество

Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения

Свой 91-й день рождения 3 февраля отмечает Инга Лабутина — легенда псковской археологии, чьи труды стали фундаментом для изучения истории Псковского региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото: «Псковская археология» / Telegram

«Десятилетиями Инга Лабутина бережно открывала прошлое Псковской земли: её раскопки, исследования и публикации подарили нам бесценные знания. Многие знают её по работе в Псковском педагогическом институте, где она зажигала искры интереса к археологии в сердцах студентов», - отметили коллеги.

В Археологическом центре Псковской области Инге Лабутиной пожелали крепкого здоровья, вдохновения и радости от каждого нового дня.

«Для нескольких поколений псковских археологов Инга Константиновна стала настоящим наставником, тем человеком, который вдохновлял на новые открытия и исследования. Мы, ее коллеги и ученики, ценим её не только за профессионализм, но и за преданность делу. Даже сегодня, спустя годы, она остаётся примером того, как страсть к науке может длиться всю жизнь», - заключили в центре.