Общество

Производитель Chappi опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов в РФ

Компания «Марс» (бренды Whiskas, Chappi, Pedigree) опровергла информацию о возможном исчезновении своих брендов кормов для питомцев с российского рынка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, производитель не планирует снижать объемы производства и имеет запас кормовых добавок, а также альтернативные варианты рецептур.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более, чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур. Кроме того, мы обратились в РСХН с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый нами ингредиент, и надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки», - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» могут временно пропасть из продажи в России по причине запрета на ввоз добавок для их изготовления, вызванного вспышкой вируса ящура в ЕС.