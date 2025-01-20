В России и мире

Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi

Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном снятии продукции с продажи, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Mash написал, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» могут временно пропасть из продажи в России по причине запрета на ввоз добавок для их изготовления, вызванного вспышкой вируса ящура в ЕС.

После этого Telegram-канал обновил пост информацией от производителя, пообещавшего не допустить дефицита.

«Запрещенные к ввозу добавки заранее закуплены в достаточном объеме. Плюс в РСХН (Россельхознадзор – прим.ред.) направлена просьба оперативно аттестовать проверенное зарубежное предприятие, которое производит необходимую добавку без ящура и закроет все нужды в будущем», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.