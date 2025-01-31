Общество

Медали к 80-летию Победы вручил псковским ветеранам Михаил Ведерников

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел торжественную церемонию вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Награждение прошло в социальном городке в Псковском районе 4 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

В рамках торжественного вручения Михаил Ведерников встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, находящимися на стационарном социальном обслуживании в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Социальный городок».

Губернатор выразил благодарность ветеранам и подчеркнул их вклад в развитие современного общества.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И этот же год объявлен нашим президентом Годом защитника Отечества. Мы низко кланяемся и очень благодарны нашим ветеранам за то, что невероятной ценой, невероятными усилиями вы добились Победы, подарили нам мирное время. Всем благодарны, кто после войны восстанавливал наши города, поселки практически из руин», - обратился к ветеранам глава региона.

Михаил Ведерников пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Желаю, чтобы вас все время окружала забота близких, тех людей, которые рядом, которые вокруг. Мы будем делать все, чтобы вы чувствовали, насколько мы вам благодарны. И с большим удовольствием по получению нашего президента вручу юбилейные награды», - сказал губернатор.

Также глава региона обратился к молодежи, присутствующей в зале.

«Сегодня здесь присутствует наша молодежь: кадеты, юнармейцы. Ребята, я хочу к вам обратиться: у вас есть уникальная возможность прикоснуться к истории, пообщаться и с поколением победителей, и с героями сегодняшнего дня. Обязательно этой возможностью воспользуйтесь», - призвал Михаил Ведерников.

Медали были вручены семи ветеранам. Евгении Белковой, Прасковье Симаковой, Александре Михайловой - труженикам тыла, Евгении Дуровиной - бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских лагерей, а также Федору Золотареву - участнику Великой Отечественной войны и Юрию Филатову - ветерану, награждённому знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В мероприятии участвовали представители молодежи из центра «Воин», кадеты и юнармейцы.

Ранее сообщалось, что в Пскове будут реализованы более 200 мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.