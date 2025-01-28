Общество

Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана

В Пскове будут реализованы более 200 мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в рамках очередного заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы планируется провести ряд мероприятий, связанных с культурой, спортом и образованием.

«Мы организуем мероприятия на различных площадках, преимущественно в безопасных зонах и закрытых помещениях», — отметил Борис Елкин. Он добавил, что сейчас ведется работа по уточнению формата празднований, которые, как и в прошлые годы, будут охватывать ветеранов.

«Мы будем стараться охватить полностью всех ветеранов, чтобы такие же концерты в дворах обязательно проходили. Мы не уходим никуда, а наоборот, увеличиваем масштаб мероприятий», — подчеркнул он.

Особое внимание будет уделено восстановлению мемориалов и памятников, связанных с историей Победы. Борис Елкин сообщил, что все мемориалы уже обследованы, и работа по их восстановлению ведется активно.

«В этом году мы также эту работу проводим. Мы видим, что необходимо сделать, и до всех праздников будем стараться все восстановить», — добавил глава города.

Кроме того, в Пскове начнутся работы по украшению города в честь юбилея.

«Запущен проект украшения города в соответствии с брендбуком. Это соответствующие панели, плакаты и конструкции, которые будут установлены по всему городу, чтобы жители могли почувствовать атмосферу праздника», — заключил Борис Елкин, отметив, что украшения должны появиться заранее.