Общество

Участники круглого стола в Великих Луках возложили цветы к могиле Александра Матросова

Участники круглого стола, посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, который проходит 4 февраля в Великих Луках, возложили цветы к Вечному огню и памятнику на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии возложения цветов участвовали депутаты Государственной Думы Александр Борисов и Александр Козловский, представители руководства города Великие Луки, руководства местного отделения партии «Единая Россия», члены регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Ранее руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы Александр Борисов познакомился с экспозицией «Униформа России с XVIII века до наших дней», которая открыта в управлении образования города Великие Луки.

Смотрите также Александр Борисов и Александр Козловский высоко оценили экспозицию, посвященную истории униформы Российской Армии

Александр Борисов высоко оценил экспозицию и отметил, что она станет важной площадкой для популяризации военной истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.