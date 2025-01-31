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Общество

Александр Борисов и Александр Козловский высоко оценили экспозицию, посвященную истории униформы Российской Армии

04.02.2025 13:31|ПсковКомментариев: 0

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы Александр Борисов познакомился с экспозицией «Униформа России с XVIII века до наших дней», которая открыта в управлении образования города Великие Луки. Среди гостей выставки были также депутат Государственной Думы Александр Козловский, представители руководства города Великие Луки, руководства местного отделения партии «Единая Россия», члены Совета реготделения РВИО, председатель местного отделения РВИО в Великих Луках, депутат Гордумы Дмитрий Белюков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Экскурсию по экспозиции провел Вячеслав Сизов, краевед, член РВИО, председатель Псковской региональной общественной организацией «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов».

Выставка дает возможность познакомится с развитием военного мундира России с XVIII века до наших дней. Среди экспонатов выставки - военная форма России петровского времени, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, эпохи «холодной войны», а также современной России, включая период СВО. Основу экспозиции составляют предметы из личной коллекции Вячеслава Сизова.

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Александр Борисов высоко оценил экспозицию и отметил, что она станет важной площадкой для популяризации военной истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.

«Мундир, военный костюм, во все времена был гордостью солдата. Многие поколения защитников Отечества с честью носили обмундирование, представленное в экспозиции. Все мы помним слова известной песни "С чего начинается Родина" и для многих героев Великой Отечественной она начиналась "со старой отцовской будёновки, что где-то в шкафу мы нашли". Поэтому я убежден, что возможность в одном месте познакомиться с эволюцией военного мундира Армии России – это важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения», – отметил Александр Борисов.

«Я благодарю нашего коллегу, соратника по работе в региональном отделении РВИО Вячеслава Игоревича Сизова за реализацию этого значимого проекта и надеюсь, что экспозиция будет пополняться и расширяться, привлекая все новых посетителей», – сказал председатель регионального отделения РВИО.

Пресс-портрет
Белюков Дмитрий Анатольевич Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
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