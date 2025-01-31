Общество

Комитет отрабатывает много жалоб на питание псковских школьников — Андрей Ермаков

Жалобы на качество питания в школьных столовых регулярно отрабатываются комитетом по образованию Псковской области. Об этом в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель комитета Андрей Ермаков.

«Многие родители ориентируются на то, чтобы питание в школах соответствовало самым высоким стандартам. Есть норматив, который установлен в каждом муниципалитете по стоимости питания. В рамках этих денег рацион и разрабатывается. Проверка организации этого процесса на местах - это 70% успеха. Проблема не в том, что питание изначально заложено плохое, а в том, что приемка продуктов питания, соблюдение сроков годности, температуры подачи горячих блюд - все должно быть в соответствии с СанПиНами и остальными нормативными документами. Здесь есть, над чем работать», - сказал Андрей Ермаков.

В минувшую пятницу, 31 января, Псковская городская Дума работала над нормативными документами в направлении питания детей в Пскове.

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«Безусловно, эти суммы не позволяют ориентироваться на столовые Госдумы. Мы сегодня имеем тот рацион, который согласован с различными инстанциями. Он подразумевает полноценное питание. Жалобы зачастую на то, что питание холодное, отсюда - невкусное, привкус имеет. Мы много таких жалоб обрабатываем. При корректировке качества организации работы на месте в этом отношении мы можем серьезно продвинуться», - подчеркнул Андрей Ермаков.

Он добавил, что вопросы индексации стоимости питания стоят не только в региональной повестке, но и в федеральной.