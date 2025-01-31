Общество

Установлены размеры финансирования питания учащихся в школах Пскова

Изменения внесли в положение о финансировании расходов на питание обучающихся в Пскове. Решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 32-й сессии 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 1 сентября 2024 года в бюджете Псковской области предусмотрены финансовые средства на организацию питания учащиеся, являющихся членами семей мобилизованных граждан, членами семей военнослужащих и (или) сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции, членами семей мобилизованных граждан, военнослужащих и (или) сотрудников, погибших в ходе СВО, учащиеся из малоимущих многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пскова - 100 рублей.

С 1 декабря 2024 года бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся из малообеспеченной семьи по заявлению родителей (законных представителей) и справки о признании семьи малоимущей.

С 1 января 2025 года из бюджета города Пскова для софинансирования расходов на питание одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, инвалида (ребенка-инвалида) в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях предусмотрено 50,79 рубля.

С 1 января 2025 года из бюджета города Пскова для софинансирования расходов на питание одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, инвалида (ребенка-инвалида) в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях предусмотрено 50 рублей.

С 1 января 2025 года ежемесячная денежная компенсация двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья,

осваивающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пскова образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому, устанавливается в размере 100 рублей (соответственно: бюджет города — 50 рублей, бюджет субъекта — 50 рублей.

«За» принятие данного решения проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.