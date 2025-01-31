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Андрей Канавщиков представил участникам круглого стола в Великих Луках книгу к 100-летию со дня рождения Александра Матросова

Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков представил участникам круглого стола в Великих Луках свою книгу, посвященную 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В прошлом году в Великих Луках прошла серия памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Одним из итогов этого юбилейного года стала книга лауреата литературных премий, заслуженного работника СМИ Псковской области Андрея Канавщикова «Когда подвиг и есть судьба. Александр Матросов. Правда, версии, вымыслы и реконструкция» (в 2-х томах).

«Я не прятал от читателей никаких фактов из жизни героя моего двухтомника Александра Матросова. Все повествование построено на огромном массиве подлинных документов и свидетельств, которые я изучил. Александр Матросов не "бронзовый парень", а живой человек, думаю, каждый, кто прочтёт мою книгу, сможет в этом убедиться», — отметил Андрей Канавщиков.

«Нам важно помнить, чем жива Россия, в чем ее сила», — отметил автор. И преподнес свою книгу депутатам Государственной Думы Александру Борисову и Александру Козловскому.