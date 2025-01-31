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В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

В Великих Луках 4 февраля проходит круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами круглого стола стали администрация города Великие Луки и региональное отделение Российского военно-исторического общества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем приветственном слове председатель реготделения РВИО Александр Борисов отметил, что второй год подряд стартовое мероприятие из плана работы регионального отделения РВИО проходит именно в Великих Луках, первом городе воинской славы в Псковском регионе. Он подвел итоги работы регионального отделения Российского военно-исторического общества за минувший год и поделился планами на 2025 год.

«Тема истории Великой Отечественной войны красной нитью проходит через всю деятельность регионального отделения. На нашей встрече год назад мы взяли на себя обязательство сделать фильм о подвиге самого старшего по возрасту Героя Советского Союза — Матвея Кузьмина. Это обязательство выполнено, в чем вы сможете сегодня убедиться, посмотрев фильм "Великолукский Сусанин", он создан при поддержке регионального отделения», — сказал Александр Борисов.

Он также отметил, что местное отделение РВИО в Великих Луках у нас на особом счету и является флагманским для всего реготделения: «Выражаю особую признательность Дмитрию Анатольевичу Белюкову, всем коллегам из местного отделения, руководству города Великие Луки — за активную работу, за вклад в патриотическое воспитание молодежи, историческое просвещение».

Александр Борисов также вручил удостоверения Российского военно-исторического общества членам местного отделения.