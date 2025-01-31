Количество срочных вкладов в Сбере в Псковской области в 2024 году выросло на 36%

По итогам 2024 года псковичи открыли в Сбере на 36% больше срочных вкладов, чем годом ранее. Рост числа срочных вкладов в Сбере в целом по Северо-Западу составил 32%. Более 40% из них приходятся на Северную столицу (прирост 33%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
В денежном выражении лидируют петербуржцы – им принадлежит более половины всех сбережений (прирост 27%). Псковичи увеличили объем срочных вкладов по отношению к прошлому году на 33%. Общий объём вкладов по СЗФО увеличился на 27%.
Динамика прироста объёма вложенных средств псковичей – плюс 15%.
Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформляются через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.
В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении, отметили в компании.