Общество

Количество срочных вкладов в Сбере в Псковской области в 2024 году выросло на 36%

По итогам 2024 года псковичи открыли в Сбере на 36% больше срочных вкладов, чем годом ранее. Рост числа срочных вкладов в Сбере в целом по Северо-Западу составил 32%. Более 40% из них приходятся на Северную столицу (прирост 33%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

В денежном выражении лидируют петербуржцы – им принадлежит более половины всех сбережений (прирост 27%). Псковичи увеличили объем срочных вкладов по отношению к прошлому году на 33%. Общий объём вкладов по СЗФО увеличился на 27%.

Динамика прироста объёма вложенных средств псковичей – плюс 15%.

Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформляются через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

«Прошлый год ожидаемо стал рекордным по сбережениям. Похожий всплеск мы наблюдали в 2022 году. Ключевым фактором, безусловно, стала высокая доходность вкладов, напрямую связанная с уровнем ключевой ставки. А у тех, кто получает зарплату на карты банка, а также у владельцев накопительных счетов и подписок Сбера есть еще и дополнительные надбавки на процентную ставку. При этом не стоит забывать и о том, что процесс открытия и закрытия счетов становится всё проще и быстрее: сегодня это занимает считанные минуты, особенно если действовать через онлайн-банкинг. Всё это в комплексе влияет на человека и его выбор, где он будет хранить свои сбережения», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении, отметили в компании.