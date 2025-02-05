Общество

ИИ, центр спасения конечностей и пластическая хирургия: губернатору представили планы областной больницы на 2025 год

Отделение пластической хирургии, лабораторная информационная система и внедрение искусственного интеллекта планируются к реализации в Псковской областной клинической больнице. Планы медицинского учреждения представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время рабочего визита в больницу 6 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы с Мариной Валерьевной (Гаращенко, председателем комитета по здравоохранению - ред.) часто вспоминаем первые наши заходы в медицинские учреждения Псковской области. Это был, конечно, ужас, летящий на крыльях ночи. У нас была большая проблема с дефицитом кадров. Укомплектованность кадров в псковском здравоохранении была 42%, даже не половина. 1 200 у нас был дефицит врачей, сейчас - 304. Я двумя руками "за" проектный подход, в котором вы сейчас работаете. Когда ты четко понимаешь цели, четко понимаешь задачи и инструменты, есть возможность тактического и стратегического планирования. Вместе вы очень тонко чувствуете различные изменения. Действительно, цифры впечатляют. Иногда показатели в разы увеличиваются. Поэтому вам огромное спасибо, спасибо вашим коллективам. И мы с нашей стороны будем делать все, что положено», - обратился к руководству и коллективу учреждения губернатор.

После ознакомления с оборудованием медицинского учреждения губернатор пообщался с профильными заместителями главного врача о развитии больницы и системы здравоохранения Псковской области.

В марте планируется начало реализации новых медицинских услуг, таких как радиочастотная абляция проводящих путей сердца для лечения аритмии. В апреле планируется запуск пластической хирургии, так как в регионе отсутствует подобный спектр медицинских манипуляций. Также планируют открытие центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы. В сентябре запустят центр спасения конечностей.

В сфере информационных технологий в Псковской областной больнице планируется инсталляция и интеграция лабораторной информационной системы, которая позволит специалистам исключить трату времени на ручное взаимодействие с лабораторией. Нововведение планируется на май 2025 года. До декабря 2025 года будет внедряться искусственный интеллект.

В великолукском филиале произведут реорганизацию отделений для приведения в соответствие профилям. Так, например, гастроэнтерологическое отделение, которое по своей сфере является терапевтическим, сейчас находится в хирургическом крыле.

В городской больнице планируется концентрация неврологической помощи заболеваний несосудистого генеза.