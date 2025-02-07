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На горе Соколихе псковичи наблюдали в телескопы Юпитер, Венеру и Марс

Вечером в субботу, 8 февраля, состоялись открытые наблюдения за звездным небом на горе Соколихе в Псковском районе, сообщил астроном-любитель Петр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». А вечером 9 февраля, по его словам, можно попробовать увидеть сближение Луны и планеты Марс, однако погодные условия, отмечает астроном, в областном центре неблагоприятны для наблюдений.

Фото и видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Вчера, 8 февраля, зрители в телескопы директора Псковского планетария Владимира Колпакова и любителя астрономии Сергея Попова смогли увидеть Луну, Венеру, Юпитер и Марс, а также некоторые другие яркие объекты космоса.

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«Заснял небольшой таймлапс мероприятия в конце, когда народ уже стал расходиться. В ролик также добавлено видео с Луной», - рассказал Петр Митрофанов.

«А через несколько часов состоится сближение Луну и планеты Марс, правда, с погодой, похоже, облом - с востока затягивает облаками. Возможно, нужно выезжать куда-то в западную сторону, если и там ко времени наибольшего сближения (22.30-22.35) не затянет», - добавил астроном-любитель.