Общество

Потепление прогнозируют на Северо-Западе России в начале недели

Потепление ожидается на Северо-Западе России в начале недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В начале недели атлантический циклон принесет на Северо-Запад согретые Гольфстримом воздушные массы, пик потепления придётся на вторник-среду – в западной части региона до −1…+4°. А затем начнётся похолодание и в пятницу днём не выше −2…−7°», - рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Днём −2…−5°, во вторник- среду ожидается кратковременное потепление до −1…+1°.

В Москве локальный слабый снег возможен только в четверг, температурный режим довольно ровный: днём −1…−4°.