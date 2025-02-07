Общество

Морозы в Псковской области могут усилиться

Морозы в Псковской области могут усилиться, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Морозная погода, особенно ночами, сохранится у нас в ближайшие 7-10 дней, по предварительному прогнозу синоптиков», - поделилась Тала Нещадимова.

Не исключена вероятность, что потом морозы еще могут и усилиться.

«Но пока мы радуемся: ночью -8...-10, днем 0...-3. Практически без осадков, солнышко, ясное небо», - сказала Тала Нещадимова.

Морозы связаны с антициклоном, который определяет погоду в Псковской области.

«Прошлогодние новогодние каникулы, вы помните, было -27, -26 градусов, и температура практически не повышалась днем за счет того, что был очень маленький световой день и короткий суточный ход, а сейчас, в феврале, суточный ход уже хороший, солнышко уже прогревает», - подытожила Тала Нещадимова