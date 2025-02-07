Общество

Льготные инвесткредиты для аграриев подорожали в два раза

С начала года аграрии начали сталкиваться с двукратным списанием средств по льготным действующим инвесткредитам, выданным им под 5% годовых, сообщили сами сельхозпроизводители, а также подтвердили в профильных ассоциациях и банках.

«Сообщаем, что Министерством сельского хозяйства РФ утверждено решение о порядке предоставления субсидии, которое вносит изменения в условия льготного кредитования по действующим инвестиционным кредитным договорам, заключенным в рамках постановления, и устанавливает на 2025 год размер ставки до 50% ключевой ставки Банка России», — говорится в ответе Сбербанка главе фермерского хозяйства ООО «Савия-фуд» из Самарской области Евгении Бесчетновой.

Как пояснила Евгения Бесчетнова, кредит был взят в 2022 году под 5% на покупку техники, однако неожиданно без уведомления размер ставки увеличили и списали средства в двойном размере, пишут «Известия».

Информацию о повышении ставки по инвесткредитам подтвердили в ассоциации «Народный фермер».