Общество

Каменную лестницу обнаружили в рамках исследований в Рождественской церкви Мальского монастыря

В рамках проводимых исследований в Рождественской церкви Мальского монастыря полностью раскрыты неизвестные ранее исторические объёмы и каменная лестница, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века ждет срочных противоаварийных работ.

В ходе исследования обнаружена неизвестная ранее историческая лестница центрального входа в подцерковье, где находится святой источник. Выявлены многочисленные утраты архитектурных элементов.

Выявлены утраты и дефекты каменных опорных столбов подцерковья, требующие выполнения срочных противоаварийных работ. Подготовлены предложения к воссозданию утрат.

Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73 Федеральным законом и под контролем органа охраны.

Монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Автор проекта реставрации М. Фриновский, руководитель проекта реставрации А. Михайлов, представитель заказчика И. Кривогорницин, директор Ремонтно-реставрационных мастерских Псковской епархии.

