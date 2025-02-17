Общество

Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе

Торжественный митинг, посвященный принятию эстафеты Победы от представителей Государственного пограничного комитета Республики Беларусь вдоль внешних границ государств-участников СНГ, посвященной 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит на Кургане Дружбы в Себежском районе 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Международная военно-патриотическая акция – эстафета Победы вдоль внешних границ государств – участников СНГ, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, стартовала 2 февраля в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве. Сегодня ее приняли из Белоруссии в Карелию.

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«От лица губернатора передаю благодарность за организацию этой традиции. Нам всем есть, о чем задуматься. Мы говорим о том, что эта традиция необходима для развития наших государств. Не зря наши предки договорились передавать эту эстафету. Это память для всех нас. Поэтому я поздравляю вас с праздником! Будем продолжать эту традицию на территории Псковской области, которой доверено развивать ее дальше и передавать другим территориям», - сказала Вера Емельянова.

Среди участников митинга - представители руководства и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители правительства Псковской области и местных органов власти Себежского района, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, представители православной церкви, государственного Пограничного комитета Республики Беларусь (в том числе Полоцкого пограничного отряда).

Напомним, мемориальный комплекс «Курган Дружбы» сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии.