Общество

Персонал хирургического отделения в Себеже пытались сократить с нарушением законодательства – профсоюз

В Себеже был выявлен ряд нарушений трудового законодательства в связи с сокращением персонала хирургического отделения больницы. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщила председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Работники получили уведомление о том, что они будут сокращены. Естественно, это вызвало недовольство, потому что при реорганизации в комитете говорили, что медицинские работники не будут сокращены. В том, что произошло сейчас, с точки зрения нашей профсоюзной организации, есть, конечно, ряд нарушений трудового законодательства. Во-первых, любое штатное расписание учреждений согласуется с комитетом. Что касается профсоюзов, работодатель, который принимает решение о сокращении численности или штата работников, обязан в письменной форме сообщить об этом первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала всех мероприятий. Если сокращается работник, являющийся членом профсоюза, дальше уже производится учет мотивированного мнения. Данная публичная обязанность устанавливается для контроля действий работодателя и защиты интересов увольняемых работников, создания для них дополнительных гарантий. Несоблюдение данной нормы может повлечь за собой восстановление работника, естественно, если происходит нарушение», – сказала Анжелика Шундер.

Она уточнила, что уведомление рассылались от лица руководства учреждения, а не комитета по здравоохранению.

«Здесь еще одна проблема, исходя из тех уведомлений, которые я видела. Дело в том, что нормой трудового законодательства установлена обязанность, а не право работодателя при проведении мероприятий по сокращению численности штата предложить работникам все имеющиеся у него вакантные должности, соответствующие квалификации работника, вакантные нижестоящие должности или даже нижеоплачиваемую работу. Также работодатель обязан предоставить все вакантные должности, которые заняты внутренними совместителями. В уведомлении, которое мы видели, всего одна должность работнику была предоставлена в качестве вакантной. Это нарушение. Я думаю, что там есть еще вакантные должности, даже нижеоплачиваемые», – добавила Анжелика Шундер.

Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию.